美國商務部長稱「台灣將訓練美國勞工」 行政院：在當地營運很自然的事

美國商務部長盧特尼克3日被問到台美談判進度時說，台灣會幫助訓練美國當地勞工，對此，行政院發言人李慧芝今（4）日表示，企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工，也是很自然的事。

李慧芝表示，盧特尼克在訪問中提到的「3000億半導體投資」並不是專指台灣，而是包含台積電、美光、德州儀器等半導體公司在美國的投資加總。

勞工訓練的部分，李慧芝指出，談判代表楊珍妮也說過，目前雙方沒有對此交換意見。

李慧芝說，行政院台美經貿工作小組秉持著總統跟院長的指示，全力推進跟美國的談判磋商，也爭取對我國合理並且有利的對等關稅稅率及232關稅優惠待遇，有新的進展會適時對外公布。

