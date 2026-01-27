美國商會景氣調查 逾8成企業看好台灣經濟前景

（中央社記者曾智怡台北27日電）台灣美國商會今天發布「2026年商業景氣調查」，84%受訪者看好台灣未來3年經濟前景，較前一年增7個百分點；儘管國家安全被列首要風險，但相較於撤出市場，近半企業選擇強化營運持續計畫，以因應地緣政治不確定性。

「2026年商業景氣調查」於2025年11月18日至12月21日進行，共回收411家符合資格會員企業中的206份問卷，回收率為50%。

根據調查結果，92%受訪企業表示，計劃於2026年維持或增加在台投資；82%受訪者對未來12個月台灣經濟前景表示有信心，對未來3年的信心比例更進一步提升至84%，較前一年增加7個百分點。

廣告 廣告

在企業營運層面，82%受訪者對2026年營收成長前景具信心，83%對未來3年維持正面看法。此外，84%企業2025年回報營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈的持續需求。

AI投資部分，2025年實際投入AI 與物聯網（IoT）的企業比例達28%，明顯高於先前預期的12%。展望2026年，32%受訪者計劃持續加碼相關投資。

企業面臨風險或阻礙方面，調查指出，國家安全、兩岸關係仍為企業關注的主要風險，但實際營運衝擊仍屬可控，僅7%受訪者於2025年回報出現重大營運中斷，另有35%表示未受到任何影響。相較於撤出市場，46%企業選擇強化營運持續計畫，以因應外在不確定因素。

台灣美國商會理事長陳幼臻表示，儘管存在地緣政治的擔憂，企業仍選擇留在台灣，「不是因為事情很簡單」，而是因為企業透過韌性規劃（Resilience planning）和商業營運規劃，在管理風險方面做得越來越好。

根據調查結果，受訪者認為國家安全風險高於兩岸關係，排名與前一年對調。陳幼臻指出，網路安全是影響台灣最重要的領域之一，台灣政府也說過「資安即國安，國安即資安」，而台灣政府、企業一直是許多網路威脅的目標，這也是為何成為企業首要關注。

至於能源議題，與前次調查相比，能源相關憂慮已明顯下降，約67%受訪者對未來能源供應表示擔憂，低於去年的82%。

此外，台美關稅日前底定，79%受訪者認為，美台雙邊貿易協定對其業務發展相當重要；另有76%指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務政策在投資決策中的影響日益提升。

美國商會總結，調查結果顯示，多數國際企業仍維持在台投資計畫，並加強營運準備與持續性措施。儘管地緣政治仍存在不確定性及貿易碎片化，台灣穩健的經濟基本面，以及其在全球科技與供應鏈中的關鍵角色，仍是企業投資決策的重要考量。（編輯：張良知）1150127