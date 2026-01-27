美國商會發布今年商業景氣調查 9成企業擬維持對台投資或增加

台美敲定關稅協議是否增強美商在台信心？美國商會27日發布2026年商業景氣調查，結果顯示在206份問卷中，高達92%的企業計劃在2026年維持或增加對台投資。多數受訪企業即使面對地緣政治存在不確定性以及關稅影響，仍對台灣市場抱持信心。

美國商會理事長陳幼臻表示，「82%的受訪者表示，他們有信心對於台灣未來12個月的經濟成長前景，台灣的經濟在2025年爆發，主因是AI的需求，尤其是伺服器和先進半導體製程 。」

美國商會分析，2025年台灣景氣主要推力仍是強勁的AI需求，不過受到美國關稅和中國產能過剩等因素影響，造成傳統產業隱憂，引發2026年裁員增加的擔憂。而對於台灣的經濟成長預測，範圍從2.1%到4.8%不等，不過隨著台美關稅出爐，外界也關注美商反應。

陳幼臻說明，「稅率和日本韓國齊平，確實支撐台灣的競爭力，但我們期待台灣美國的合作超越半導體產業，強化雙邊關係 。」

美商樂見雙邊合作，而對等關稅下降，對於台灣廠商是否有利？商總理事長許舒博受訪也表示是絕對必須接受的底線，否則傳產難生存。

商總理事長許舒博認為，「15%我們是絕對接受的，從20幾%降為15%本來就是產業界需要的。這個15%出現的時候，我就再去問我們中部的這些工具機廠商，對方說理事長來不及了。我問為什麼來不及，不是已經改了，要求趕快重新恢復接單，對方卻說倒的早就倒了 。」

許舒博也呼籲，因為韓美貿易協定國會未通過、韓國關稅即將補漲，可能作為台灣的前車之鑑，對廠商恐怕再造成打擊。

