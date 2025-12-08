美國啟動軍援台灣313億 強化無人機合作
美國聯邦參、眾議院協商後的妥協版「國防授權法案」（NDAA）最新文本 7 日公布，授權 2026 財政年度提供台灣最高 10 億美元（約新台幣 313 億元）軍援，用於擴大台灣的安全合作倡議，並強化醫療、補給與戰傷照護能力。法案也要求美方在明年 3 月前與台灣正式啟動無人系統與反無人系統的聯合開發與生產計畫。
眾議院議長強生公布的逾 3000 頁版本中，原本有關邀請台灣參與「環太平洋軍演」（RIMPAC）的條文遭刪除，但保留多項強化台美安全合作的重要措施。法案規定，美國戰爭部長須每年向國會簡報美台無人機合作、互惠採購、安全供應協議等進度，直到 2029 年。
海上安全部分，法案授權建立美國海岸防衛隊與台灣海巡署的聯合訓練計畫，涵蓋 2026 至 2030 年派遣美方行動訓練團隊來台，協助提升台灣海事安全、執法與嚇阻能力。
法案同時要求美國戰爭部長提交「台灣安全援助路線圖」，作為多年期軍事規劃依據，並研議成立「區域應變儲備庫」，用以支援台灣防衛需求。此外，內容也納入預備役動員與印太作戰準備研究，評估美軍在台海、南海等衝突場景下的快速部署與維持能力，並強化與日本、澳洲、菲律賓及台灣等夥伴的聯合協調。
新版 NDAA 亦夾帶「不歧視台灣法案」，支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。惟法案授權金額仍須等待後續撥款法案拍板，款項才能真正到位。
