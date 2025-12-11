美國啟動「特朗普金卡」簽證項目

（德國之聲中文網）特朗普政府12月10日推出了一項新的快速簽證審批計劃，面向願意支付100萬美元“捐款”以獲得美國永久居留權的外國人。特朗普金卡被宣傳為升級版“綠卡”。

特朗普在白宮告訴記者：“基本上，它就是一張綠卡，但更好，更強大，更可靠。申請人必須是優秀的人。”

特朗普還在其“真相社交”（Truth Social）平台上發帖稱，金卡將為“所有合格且經過審查的人提供一條直接獲得公民身份的途徑”。“我們偉大的美國公司終於可以留住他們寶貴的人才了，”特朗普補充道。

廣告 廣告

申請人可通過網站trumpcard.gov訪問這個項目，還可以向國土安全部支付1.5萬美元以加快審批流程。

該網站寫道：“只需支付15000美元的國土安全部處理費，並在背景調查通過後捐款100 萬美元，即可憑借特朗普金卡以創紀錄的速度獲得美國永久居留權。”

商務部長盧特尼克說，在預注冊期間，已有約1萬人注冊黃金卡，他預計會有更多人注冊。

企業可以申請價值200萬美元的“企業金卡”來擔保員工。

trumpcard.gov網站稱，售價500萬美元的“特朗普白金卡”將允許持卡人在美國停留長達270天而無需繳納海外收入稅。

此舉正值特朗普政府持續打擊移民之際，數萬人被拘留，非法滯留者被驅逐出境。此外，美國政府還暫停了來自十幾個國家（主要來自非洲和中東）的移民申請，並敦促一些大學減少國際學生的招生。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (綜合報道)