美國喊接管委內瑞拉！要求政權轉移 川普排除諾貝爾得主馬查多：她沒人支持

川普認為遭馬杜洛迫害、得到諾貝爾和平獎肯定的委內瑞拉反對派領袖馬查多的支持度不夠，要當領導人很困難。（翻攝自臉書María Corina Machado）

美國在當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，美軍直接到首都卡拉卡斯以涉犯毒品恐怖主義等罪名，逮捕委國委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。美國總統川普說，美國將接管委內瑞拉，直到政權適當轉移。至於政權是否該交給甫獲得諾貝爾和平獎肯定的反對派領導人馬查多（María Corina Machado）？川普直言：「我認為她要當領導人非常困難」。

馬杜洛是非法總統？為何西方樂見他垮台？

美國對委內瑞拉發動發動「大規模打擊」並逮捕馬杜洛夫婦，引起國際高度關注。川普在他的海湖莊園召開記者會，宣布美國會接管委內瑞拉，直到該國的政權可以安全、妥善地完成轉移，同時計畫授權由美國的石油公司進入委內瑞拉、投入數十億美元去修復受損的石油基礎建設。

儘管馬杜洛在2024年的大選勝選連任，但選舉過程出現爭議，反對派領導人馬查多被禁止參選，改派岡薩雷斯（Edmundo González）參選。反對派表示，岡薩雷斯拿下67%的得票、應該當選總統，但委內瑞拉國家選委會在沒有公布計票細節的情況下，宣布馬杜洛當選，因此西方許多國家拒絕承認該次選舉結果，認為馬杜洛是非法總統。如今馬杜洛遭美國逮捕，英、法等國家領導人均表示樂見終結馬杜洛的獨裁統治、盼政權和平轉移。

委內瑞拉總統馬杜洛連任過程充滿爭議。（翻攝自臉書Nicolás Maduro）

馬查多遭馬杜洛迫害成諾貝爾得主 川普不認為能當領袖

曾因在委內瑞拉反對馬杜洛的獨裁政權而遭迫害的馬查多，上個月才突破旅遊禁令來到挪威奧斯陸，並由女兒代領諾貝爾和平獎，若馬杜洛政權垮台，美國是否支持由馬查多掌權委內瑞拉？川普在記者會上被問到再發動這次的攻擊行動之前，是否和馬查多有任何聯繫，他直言：「沒有」。

川普表示，他認為馬查多要成為領導人非常困難，「她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重。她是個好人，但她缺乏成為領導人該受到的尊重」。

川普發言少提一件事！ 學者分析美國意圖

《CNN》報導，美國杜蘭大學（Tulane University）的委內瑞拉專家、大衛史密德（David Smilde）教授分析川普在記者會上的發言表示，川普整場發言內容完全出現「民主」這個詞，儘管川普稱馬杜洛是獨裁者，但他也沒有具體提到要讓委內瑞拉的政權民主轉移，「他想要的是一個對美國的利益友善且友善、穩定、有經濟生產力的國家」，聽起來馬查多已經不在川普的考量範圍內了。史密德認為，這次行動像是一場「砲艦外交」，也是一種「砲艦經濟發展」。

