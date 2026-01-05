美國單邊行動抓馬杜洛！郭正亮點1後續效應

▲委內瑞拉總統馬杜洛近日被抓到美國審判。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國近日對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便逮捕總統馬杜洛夫婦，引部分人士疾呼，美國此舉恐讓中國有樣學樣，對台灣發動攻擊，還有諸多後續效應。對此，前立委郭正亮昨（5）日直言，美國單邊行動在很短時間內就達成，而世界上除了擁核武國家之外，中小國家恐怕都沒有能力保護自己，恐怕只有北韓會是安全的。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，國際法沒有用，國際組織也沒有用，也沒有經過國會，美國單邊主義在很短的時間內就達成目的，誰能這樣幹？講白了，有能力這樣幹的，只有中國、俄國、以色列。

郭正亮認為，美國和以色列現在有可能在商量說，一定要在伊朗還沒有發展出核武之前，一樣幹這個事！現在正逢伊朗經濟不好，有22個省發生群眾遊行，川普已經警戒了，說伊朗只要鎮壓群眾，導致群眾傷亡，美國一定介入。但不知道接下來要如何介入？因為抓伊朗總統哈米尼沒有意義，伊朗比委內瑞拉領土更大。

郭正亮強調，美國這次的單邊行動，已經產生國際上一種效應，除了擁核武國家之外，中小國家都沒有能力保護自己，所以現在金正恩可能正暗自慶幸北韓是安全的，其他國家都沒有一個是安全的。

郭正亮更直言，大家也會聯想到的就是，普丁會不會去「斬首」澤倫斯基？不一定是殺，有可能是抓，因為美國幹了這件事，還能說俄俄羅斯「侵略」烏克蘭嗎？

另外，郭正亮也提到，世界上目前有3個核武國家，敵人都很多，但沒人敢動：北韓、巴基斯坦、以色列。更不要講中國跟俄羅斯了！誰敢動？所以大家現在討論的是，沒有規則的叢林國際政治要開始了。大國有邏輯、大國互相尊重，可是中小國家怎麼辦？所以如果伊朗過了經濟危機這一關，他可能會拚全力發展核武。

