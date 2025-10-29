美國嗨玩范姜彥豐未跟隨！粿粿「每篇貼文都有王子」情變疑早有端倪

范姜彥豐與粿粿婚姻風波中，王子邱勝翊被指介入其中成為關鍵第三者。從《全明星運動會》結識至今，王子與粿粿互動頻繁，今年的美國之旅更成為焦點，范姜彥豐並未同行，粿粿還曾發文感謝「老公的放風券」。隨後婚變傳聞不斷，王子頻頻迴避訪問，而社群平台上兩人互動密切，包括王子公開讚美粿粿「可可愛愛」，甚至在范姜彥豐的貼文下標記粿粿，引起外界熱議。

粿粿（左）被丈夫爆出出軌消息，對象就是王子（右）。（圖／翻攝粿粿IG）

半年前同台出席活動，王子與粿粿在記者會上自爆不久前才見面，言談間流露對彼此的親近感。在這場記者會之前，兩人才與好友經歷一趟美國之旅。王子與粿粿因參與《全明星運動會》而相識，當時粿粿已與范姜彥豐交往。婚後，這對夫妻與王子經常一起出遊，但今年的美國行程中，范姜彥豐並未同行。粿粿當時還在社群媒體上發文「感謝老公的放風券」，之後婚變傳聞便頻頻傳出。值得注意的是，在這個時間點後，王子幾乎每次露面都拒絕接受採訪。

廣告 廣告

粿粿每篇貼文都有王子的留言，其中一篇還讚美對方「可可愛愛」。（圖／翻攝粿粿IG）

回顧粿粿近期的社群貼文，王子頻繁出現在留言區，包括讚美粿粿「可可愛愛」，甚至透露知道她「睡覺應該是嘴巴張開」的細節。更引人注目的是，王子曾在范姜彥豐的貼文下標記粿粿，留言「有一天特別開心」，引來范姜彥豐回應「請出來解釋清楚」。

而粿粿曾在節目中表示，因為她與丈夫都是獅子座，認為出軌不可能發生在自己身上，如今卻面臨打臉情況。而王子過往情史豐富，曾與楊丞琳、鬼鬼傳出戀情但未獲承認，2018年才與港星鄧麗欣公開戀情，後因聚少離多分手。之後又與郭雪芙、《全明星運動會》的席惟倫傳出緋聞，但王子都強調自己單身。如今被指介入他人婚姻，王子變成「小王子」，形象大受影響。

更多 TVBS 報導

粿粿對天發誓沒出軌！范姜彥豐心痛曝內幕 還被逼簽放棄財產

范姜彥豐毀滅爆料！控粿粿婚內「出軌王子」 邱勝翊：超出界線

粿粿「緊貼王子」畫面挖出！遊美2週轉性搞失聯 范姜彥豐被逼放棄財產

王子遭爆「當粿粿小王」 范姜被戴綠帽心碎喊：把這種人當真心朋友

