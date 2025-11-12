美國四分之一家庭淪為「月光族」 婚禮花費5年貴兩成

美國政府因為撥款預算卡在國會，被迫停擺超過一個月，影響範圍廣泛。根據美國銀行估算，大約四分之一的家庭淪為「月光族」，比例高於去年，尤其低收族群最嚴重，因為薪資跟不上物價的漲幅，就連辦婚禮的花費，過去5年通膨近兩成。

美國銀行數據指四分之一家庭淪月光族（圖／達志影像美聯社）

美國政府因預算卡在國會而停擺超過一個月，影響範圍已擴及各層面生活。根據美國銀行估算，約24%的美國家庭已成為「月光族」，比例較去年上升，尤以低收入族群最為嚴重，主因是薪資增長無法跟上物價上漲幅度。此外，婚禮花費在5年內上漲近20%，賭城停車費調漲，加上政府關門導致4200萬人食物券斷炊，67萬名聯邦雇員被迫無薪休假，73萬人工作卻沒有薪水，對經濟造成嚴重衝擊。

美國每年約有200萬場婚禮，根據婚禮平台數據顯示，過去5年婚禮花費上漲近20%，平均花費已達3萬3000美元，相當於102萬台幣以上，且漲價趨勢仍未見緩和。婚禮用品多來自世界各地，包括比利時巧克力、馬達加斯加香草豆、法國香檳等，都因關稅增加了15%的成本，而婚紗多使用來自中國大陸的蕾絲，更面臨更高關稅。CNN商業特派Vanessa Yurkevich表示，每5家婚禮供應商中就有1家因關稅而提高成本，約三分之一的準新人表示他們擔心價格上漲。供應商建議新人不要太執著於特定的花、蛋糕或椅子款式，以控制成本。

拉斯維加斯市政府也調高了停車費，每小時增加1美元，收費標準來到2~4美元，約62~124台幣。當地民眾認為，這裡的價格越來越離譜，這種一點一點地加價才是讓觀光客卻步的原因。當地商家和社區協會擔心此舉會影響生意，已聯合致函市府，呼籲暫緩調漲停車費。劇場經營者Troy Heard強調，員工不只是被一點一點地加價，而是被「加價加到死」，最後變成得付錢來上班。

在通貨膨脹持續的時代，聯邦政府停擺更使10月消費者物價指數（CPI）數據可能無法如期公布，而9月CPI年增率為3%，高於聯準會目標。資本管理公司首席投資長Adam Coons表示，我們看到一波又一波經濟學家預測衰退，但這些預測一再被美國消費者強勁表現所推翻，從整體來看美國經濟仍相當有韌性。

然而，美國的「K型經濟」惡化，使「月光族」家庭數量增加。根據美國銀行的定義，家庭收入超過95%都用在必需品，沒有餘裕享受生活的家庭即為「月光族」。CNN資深記者Matt Egan說明，美國銀行內部數據估計今年約四分之一（24%）的家庭是月光族，這比去年略有上升，而且這一趨勢仍在繼續，月光族的人數還在增加。特別是大西洋中部和東岸的德拉瓦州、北卡、南卡、佛州、喬治亞州，以及西部的內華達州、新墨西哥州、亞利桑那州、科羅拉多州情況特別嚴重。低收入家庭月光族的比例從2023年的約27%上升到目前的29%，這是因為許多人的薪資成長跟不上物價上漲。

密西根大學最新消費者信心調查顯示，11月消費者信心指數跌至50.3，創下近3年半新低。食物銀行外車輛大排長龍，聯邦政府關門超過一個月，導致4200萬人的食物券斷炊。美國政府有望在本週重啟，但經濟學家擔心，已造成永久性傷害。

