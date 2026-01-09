美國回歸孤立主義？！《日經》指「是建國以來的傳統」：國際秩序的動盪恐難以止歇
美國總統川普（Donald Trump）日前宣布退出多達66個國際機構，再次鮮明展現美國的「孤立主義」傾向。根據《日經》報導，由美國主導多邊主義的冷戰時期，在美國歷史上反而屬於相對例外的階段，「相較之下，當前近乎獨斷的政策選擇，可被解讀為回歸自建國以來便深植的外交傳統」。《日經》示警，「若是如此，國際秩序的動盪恐怕難以止歇」。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
國際秩序持續動盪 美國回歸孤立主義，其實是建國以來的傳統
川普政府宣布退出多達66個國際機構，再次鮮明地展現美國的孤立主義傾向。由美國主導多邊主義的冷戰時期，在美國歷史上反而屬於相對例外的階段；相較之下，當前近乎獨斷的政策選擇，也可被解讀為回歸自建國以來便深植的外交傳統。若是如此，國際秩序的動盪恐怕難以止歇。
首任總統華盛頓在1796年卸任時，曾明確表示應「避免與外國結盟」，強調中立立場的重要性。19世紀，美國進一步提出門羅主義，主張歐洲不得干預美洲事務，美洲也不介入歐洲衝突。
孤立主義能在美國長期扎根，背後有其地緣政治條件。美國擁有廣袤而肥沃的土地，農產品與資源豐富，四面環海、周邊缺乏直接威脅。近年又因頁岩革命成為原油淨出口國，自給自足、獨立自主的思維在國民之間根深蒂固。
第一次世界大戰後，伍德羅．威爾遜總統曾倡議成立國際聯盟，但美國國內未能通過條約批准程序，最終未加入該組織，成為歷史上著名的矛盾案例。反對聲音多半來自不願讓渡任何主權的顧慮。
外界往往被川普總統誇張鮮明的言行所吸引，但若從歷史脈絡來看，他反而可被視為重新喚起美國傳統精神的總統。不論是共和黨的雷根，或民主黨的柯林頓，都曾高喊「讓美國再次偉大」作為政治口號。
第二次世界大戰後建立的布雷頓森林體系，催生了國際貨幣基金（IMF）、世界銀行，以及世界貿易組織（WTO）前身「關稅暨貿易總協定（GATT）」。在對兩次世界大戰的反省下，美國一度踏出國際協調的重要一步，並參與創建聯合國。
隨著冷戰對立加劇，美國暫時擱置孤立主義，主動扮演世界領導角色，首要目標在於對抗以共產主義為旗幟的前蘇聯，並鞏固西方陣營。
為拉攏歐洲與日本，美國開放本國市場。要推動經濟成長，多邊規則與全球穩定不可或缺；對美國而言，提供安全保障與自由貿易等公共財，本身也符合其國家利益。
冷戰結束後成為「唯一強權」的美國，卻逐漸迷失方向。原本由自己主導建立的多邊規則，反而被視為束縛。中國於2001年加入WTO後成為「世界工廠」，迅速崛起為全球第二大經濟體，美國社會跨越黨派普遍存在「就業被奪走、自身吃虧」的被害者意識。
美國選擇性地利用聯合國安理會等有利於自身的制度框架，卻對被視為不利的國際組織與規則刻意輕視。川普關稅被指出違反WTO的最惠國原則，對委內瑞拉的軍事行動也被批評違反國際法，但川普政府並未加以理會。
即便孤立主義是美國的傳統，當前情勢也並非單純的歷史回返。與冷戰前不同的是，美國如今正在親手削弱甚至破壞自己曾經主導建立的多邊體系，其落差格外明顯。在高度全球化的現實下，日本與歐洲被「撤走梯子」所付出的代價極為沉重，國際秩序的動盪也因此進一步擴大。
國際秩序將走向何方，專家之間尚未形成一致看法。對美國的嚴厲審視，在歷史上其實也曾多次出現。
仍有人期待，隨著政權更替，美國能如鐘擺般再次回到世界領導位置。然而，宣稱「美國不是世界警察」的歐巴馬總統，以及下令阻止日鐵收購美國鋼鐵公司的拜登總統，同樣出自民主黨。
也有觀點指出，本就由美國主導的國際秩序，其實僅限於西方世界，如今看來或許只是幻想。中國、俄羅斯、印度等大國並立的多極時代正在浮現，但這同時也意味著一個秩序薄弱、以實力為主導的世界。
（圖片來源：三立新聞）
