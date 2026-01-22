美國國務院副助卿率團來訪！台美教育倡議高層對話登場 未來3年合作策略曝光

台美教育倡議第5次高層對話今（22）日在台北舉行，由外交部政務次長陳明祺主持成果說明會，美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert Koepcke）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT台北辦事處副處長梁凱雯（Karin Lang）等美國及我國官員到場，會中雙方確認台美教育倡議未來3年合作策略，聚焦於4大合作重點。

外交部今日上午舉行台美教育倡議第5次高層對話成果說明會，台灣方面由陳明祺、國安會議副秘書長趙怡翔、教育部政務次長劉國偉、僑務委員會副委員長李妍慧等人代表與會，美國方面則由孔如璞、藍鶯及梁凱雯等人出席。外交部晚間透過新聞稿說明，除了孔如璞率團來台與會，美國國務院教育暨文化局資深官員畢提（Darren Beattie）特別以錄影致詞，指出台美關係源自長期教育交流與深厚的人與人連結，相關合作不僅培育關鍵人才，更是對自由、繁榮與共同價值的戰略投資。

外交部指出，台美教育倡議於2020年底，美國總統川普（Donald Trump）第一任期內啟動，本次對話則為川普政府第二任期內首次召開，突顯雙方對台美教育夥伴關係的延續承諾。此次會中雙方盤點近年華語與英語教學等雙向交流成果，並就下一階段合作規畫達成高度共識，確認「台美教育倡議未來三年合作策略（2026-2028）」，將聚焦四大合作重點。

台美教育倡議第5次高層對話成果說明會22日登場。美國在台協會執行理事藍鶯、台北辦事處副處長梁凱雯、美國國務院副助卿孔如璞、外交部政務次長陳明祺、國安會副秘書長趙怡翔等人與會。（鍾秉哲攝）

外交部說明，第一是結合青年百億海外圓夢基金計畫，自2026年起每年新增至少100名台灣青年赴美交流實習機會，並拓展多元實習管道；第二是透過台灣華語文學習中心（TCML）擴大台灣華語教育在美普及率，並回應美方專業人才培育需求；第三是持續引進美國英語教學助理參與台灣各級學校教學，並透過傅爾布萊特EMI英語授課支援計畫，提升大學全英語授課環境。



外交部續指，第四則是透過既有合作平台，在人工智慧（AI）、半導體與理工（STEM）等領域深化雙邊大學合作，建立可持續的科技人才培育夥伴關係。另外，雙方也期許擴大AI在華語文教學的應用，並合作推動可信繁體中文語料庫在大型語言模型（LLM）中的開發與運用，以因應全球AI快速發展帶來的教育與科技挑戰。

美國國務院時隔2年再致函 外交部：高度重視台美教育合作

外交部表示，為加速促進我國與美國各州的教育合作，孔如璞於會後簽署美國國務院致各州教育主管委員會（CCSSO）函，鼓勵各州政府與我國在美國各地所設立的台灣華語文學習中心合作，另強化從幼稚園到12年級（K–12）華語文教育合作。外交部強調，此為美國國務院繼2023年後再次致函，顯示對台美教育合作的高度重視。

外交部也說，今年適逢美國建國250周年，及我國總統民選30周年，此次對話再次彰顯台美各方面的夥伴關係；我政府將持續與美方攜手，透過教育合作為台美夥伴關係注入長遠動能。AIT則透過新聞稿轉述，孔如璞在高層對話中說道，透過台美教育倡議，雙方正在打造各種合作管道，讓大學、研究機構與地方夥伴能夠攜手合作，直接促進區域穩定與經濟繁榮；藍鶯致詞時則肯定台灣「在推動地方層級交流方面，展現出強大的決心與持續的動能」。

值得一提的是，孔如璞此行來台不僅出席台美教育倡議高層對話，昨日也出席全球合作暨訓練架構（GCTF）「強化通訊基礎設施韌性」國際研習營開幕典禮，與日本台灣交流協會代表片山和之等人同台，總計邀請來自26國、超過190位政府官員、專家學者及產業代表參與，就強化通訊基礎設施韌性，以及確保關鍵網路安全穩定運作等議題進行交流。

