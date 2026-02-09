美國國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！AIT處長谷立言超狂背景曝光

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）超狂背景曝光。本報資料照



藍白近日因台灣對美軍購將矛頭指向美國在台協會（AIT）處長谷立言，民眾黨主席黃國昌批評其「介入台灣內政太深」、國民黨副主席蕭旭岑則稱「AIT處長只比科長大一點」，引發熱議。美國國務院今（9日）對此回應：「AIT處長是美國國務卿在台灣的代表、充分代表美國政府」，政治工作者周軒也在臉書直言「美國國務院今天正式發聲明打臉黃國昌、蕭旭岑」，並曝光谷立言的「超狂背景」。

周軒今在臉書發文指出，對於黃國昌曾說：「AIT處長谷立言介入台灣內政太深，跟華盛頓的態度不一樣」，蕭旭岑說：「AIT處長谷立言，在美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。」等言論，美國國務院今天在回應台灣媒體的回覆中表示：「根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。」

廣告 廣告

周軒指出，很多人不知道，谷立言處長的資歷，他對亞洲的了解，可能比很多台灣人都深入。他談到，谷立言畢業於美國馬里蘭大學政府與政治系及日文系，並取得國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位，曾任駐日本與駐菲律賓大使館政治事務官員，以及駐日本大使館軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長。

周軒表示，谷立言是第一個參加日本外務省舉辦「貝克－加藤國際交流計畫」的美國外交官，這項計畫是要增進美國日本外交官對彼此的了解。他也曾於賓州美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。谷立言2011年曾擔任美國駐沖繩總領事，2014年9月派駐美國駐成都總領事，一直到2017年，他甚至曾經到過拉薩，看過汶川大地震後的災區綿陽。

周軒指出，谷立言還擔任國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任期間，被遴選為亞太經濟合作會議（APEC）的經濟委員會主席，「事實上，谷立言是台灣女婿，他曾透露妻子是台北人，他也相當熱愛台灣美食。後來在酈英傑擔任AIT處長時，谷立言就是他的副手，後來他被調派到日本擔任美國駐日本代理大使。」

周軒強調，整體看來，谷立言不僅是第一島鏈的專家，甚至可以說他是台灣通、日本通、中國通，「沒想到美國國務院還要為了台灣黃國昌跟蕭旭岑兩位無知政治人物的發言做出回應，想來也是相當困擾。」

更多太報報導

谷立言職級只比科長大？美國務院發聲：AIT處長是國務卿在台代表

黃國昌批谷立言「介入台灣內政太深」 AIT回應了

谷立言高喊「自由非免費 」 美國不獨自承擔遏止侵略責任