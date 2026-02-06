美國國務院支持國防特別預算 民進黨：在野黨不該以政黨利益傷害國家整體利益

李坤城表示，希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。（圖／報系資料庫）

面對在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入內政，民進黨發言人李坤城今（6）日表示，美國國務院已公開支持該項1.25兆元的軍購預算，美方多位參、眾議員亦不分黨派指出，台灣在野黨的封殺舉動將削弱國防實力，並釋放台灣無自我防衛決心的錯誤訊息。在野陣營應順應強化國防自主的民意，讓軍購條例於新會期順利付委討論。

李坤城指出，針對國防預算案，民眾黨主席黃國昌日前批評 AIT「與華府立場落差大、過度介入台灣內政」，前主席柯文哲更宣稱「會跟華盛頓直接溝通」，試圖藉由貶低 AIT 的代表性來混淆視聽。然而，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院在美東時間2月4日正式回應：「一如國務院與 AIT 多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約1.25兆新台幣）的特別國防採購預算。」

李坤城表示，當黃國昌大力抨擊 AIT 的同時，其立院戰友國民黨立委江啟臣卻正熱情邀請 AIT 處長谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。他強調，政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

最後，李坤城重申，和平要靠實力，自助而後人助。希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。

