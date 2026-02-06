美國國務院表態支持1.25兆國防特別預算 民進黨：在野黨不該傷害國家利益

民進黨發言人李坤城。資料照。楊亞璇攝



行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在程序委員會多次被藍白聯手阻擋，目前尚未付委審查，美國國務院昨天表態，已向台灣清楚表達，美方歡迎台灣提出的1.25兆元預算。民進黨發言人李坤城今（2/6）天表示，政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾、延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

李坤城表示，美國國務院已公開支持該項1.25兆元的軍購預算，美方多位參、眾議員也不分黨派指出，藍白的封殺舉動將削弱國防實力，並釋放台灣無自我防衛決心的錯誤訊息。他呼籲，在野陣營應順應強化國防自主的民意，讓軍購條例在新會期順利付委討論。

李坤城指出，針對國防預算案，民眾黨主席黃國昌日前批評 AIT與華府立場落差大、過度介入台灣內政，前主席柯文哲更宣稱「會跟華盛頓直接溝通」，試圖藉由貶低 AIT 的代表性來混淆視聽。他說，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院更正式回應：「一如國務院與 AIT 多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約1.25兆新台幣）的特別國防採購預算。」

李坤城表示，當黃國昌大力抨擊 AIT 的同時，國民黨立委江啟臣卻正熱情邀請 AIT 處長谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。他強調，政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

最後，李坤城重申，和平要靠實力，自助而後人助，希望不論是民眾黨還是國民黨都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。

