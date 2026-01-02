美國國務院關切中共軍演、言詞升高緊張 外交部致謝：攜手捍衛國際秩序

中華人民共和國解放軍在台灣周邊的「正義使命-2025」軍演落幕，時隔2天，美國國務院於美東時間1日發布聲明關切，中國對台灣及區域內國家的軍事行動與言詞，無端升高緊張情勢，敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並進行有意義的對話。對此，我國外交部今（2）日回應，台美共享自由民主理念價值，將續與美國及理念相近國家共同捍衛國際秩序，攜手促進全球與區域的和平。

中國解放軍2025年12月29日宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，部分演訓區直接劃設到台灣12浬領海基線以內，火箭軍實彈射擊落彈區則散布在我國領海鄰接海域24浬線周邊。解放軍東部戰區2025年12月31日傍晚6時宣布，演習「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」，並稱將「時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀。」

中國解放軍2025年12月30日在台灣周邊海空域進行實彈射擊演訓後，歐盟對外事務部（EEAS）、英國、法國、德國、立陶宛外交部、日本外務省，紐西蘭、澳洲外交暨貿易部、菲律賓駐台機搆馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）、菲律賓國防部等均相繼發聲關切；不過，中國外交部反擊，「說三道四，顛倒黑白，混淆是非，十分虛偽，中方對此堅決反對並已提出嚴正交涉」。

而後，度過聖誕及新年假期的美國國務院，於美東時間1月1日發表聲明指出，中國對台灣及區域內其他國家的軍事行動與言詞，升高不必要的緊張情勢；敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並轉而進行有意義的對話。美國支持台灣海峽的和平與穩定，並反對任何單方面改變現狀的行為，包括以武力或脅迫方式。

對此，我國外交部今日透過新聞稿回應，除了日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國，對中國軍演表示關切，美國聲明再次展現理念相近國家，明確表達對台海和平穩定的支持立場，外交部長林佳龍表示歡迎，並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。

外交部也說，台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲，也顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域，台灣將持續與美國及所有理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮



