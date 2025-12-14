美國國安戰略報告提台灣8次 明居正解讀：加上一因素「台灣更值得保護」

​美國白宮5日公布最新國家安全戰略報告，其中8次提到台灣，並點出不支持任何單方面改變台海現狀的行為。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，公布國安戰略報告等於也告訴全世界，美國怎麼看國際秩序，此時公布報告，再三強化了美國對於台灣重要性的看法。

明居正指出，國安戰略報告包括美國對於當前時局看法，過去和現在一段時間的發展，因此要從當前世界局勢解讀。川普先前訪日與日本首相高市早苗默契甚佳，雙方建立戰略共識。大國之間談戰略共識，談的是國家敵友，將敵友排序後實施對策，因此戰略共識就是川普和高市協調行動，故而才有了高市早苗的台灣有事論。高市早苗此舉並不躁進，而是深思熟慮過的行為，為的就是釋放訊號劃紅線。

明居正說明，日本採取軍事行動存在有3個前提，第一，若中共使用軍艦封鎖，隱含意義是若中共用民船或漁船封鎖，日本不一定會行動；第二，若中共用軍艦封鎖，日本為了打破封鎖可能採取行動；第三，若中共對美軍開火，日本有可能採取行動。也就是只要中共不出兵封鎖，便不會有陸續事情發生，高市早苗劃出紅線就是告訴中共不要有所作為。中共生氣不只是借題發揮，而是害怕世界各國前仆後繼介入台海局勢，而此態勢已慢慢出現，所以中共必須殺雞儆猴。

​日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈。（美聯社）

美軍備強化 隨時阻止中共擴張

明居正續指，總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪時提到中共軍事威脅、400億美元國防預算，並強調台灣半導體的重要性和主導權，最後對中共提出喊話。賴清德此番談話是觀察完川普和高市的互動後，隔空喊話表態立場。在此情況下，美國公布的國安戰略報告、《台灣保證落實法》和《國防授權法》法案，都是再三強化了美國對於台灣重要性的看法，也強化了美國將來準備在台灣真的有所作為的訊號。

針對報告內容，明居正分析，第一，國安戰略報告開頭提到，川普扭轉了過去錯誤的戰略認識。美國過去對中共存在「古典民主化理論」的錯誤前提，美國以為和中共做生意、投資，中國經濟發展起來後就會邁向民主化，這個民主化理論對於台灣、南韓、西班牙等非共國家是有效的，包含台灣、南韓、西班牙在內都有效，但對於共產國家無效。現在川普發現用錯理論了，且中共反而因為美國用錯理論，累積了巨大財富，現在用累積來的財富影響力在全球開始發力、擴張了，因此美國要改弦更張。

第二點，經濟競爭是核心，美國要打擊中共的洗產地、傾銷等；第三，科技上要競爭，美國要加強量子運算、人工智慧等；第四，聯合盟友，因為中共挑戰了國際秩序、普世價值，已經孤立了，所以美國要對付中共；第五，維持強而有力軍備，要做到在第一島鏈上任何地方爆發戰爭，美國都能夠阻止，希望日本、南韓能夠提高國防支出，並允許美軍更多的使用其港口、基地等基礎設施，可見美國並未放棄第一島鏈。

總統賴清的近期提出史無前例的400億美元國防特別預算案。（資料照，柯承惠攝）

美國國安戰略聚焦台灣

明居正進一步說明，台灣部份，報告中提到台灣受到大量關注，第一個原因是台灣的半導體；第二為台灣的戰略地位，美國將要強化第一島鏈，台灣在第一島鏈中央，將東亞戰區分成東北亞戰區和東南亞戰區，也就是台灣位於樞紐位置，美軍不論在東北亞還是東南亞作戰，都必須依賴台灣。報告中也提到，美國的首要任務是嚇阻台海衝突，美國兩任太平洋司令在國會質詢時清楚表示，從總統和戰爭部長得到的訓令是必須在亞太地區，尤其台海地區嚇阻戰爭爆發，若嚇阻失敗必須戰勝。美國對台灣也有長期的政策宣示，美國不會支持任何單方面改變台海現狀行動，一方面講給中共聽、也講給台灣聽，警告兩岸不要改變現狀。國安戰略報告中提到美國對台灣有半導體和戰略位置兩點重視，但未談及民主共享價值，也就代表不管是否民主都要保護台灣，若在加上民主價值，只會更值得保護。

明居正表示，這份國安戰略報告不能完全阻止台灣受到軍事威脅，一般只要敵方夠理性的情況下，敵方會被嚇阻，但當敵方誤判或完全沒讀懂這份報告時，將無法起到嚇阻作用。此外，中共沒有把握真正開打之後到底是打台灣還是打中南海，對極權國家而言，發動這種戰爭永遠是危險的，因為內部存在很多不確定因素。

