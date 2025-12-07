美國國家公園刪除馬丁路德金日、六月節免費入園，新增川普生日惹議。 圖：擷取自白宮 YouTube

[Newtalk新聞] 美國國家公園管理局周六（6 日）公布 2026 年免費入園政策調整，其中馬丁路德金紀念日（MKL day）與紀念黑奴解放的六月節（6 月19 日）被移出免費名單，反而新增 6 月 14 日，恰逢美國國旗日與總統川普生日作為免費入園日。該政策將於明年 1 月 1 日生效。

此次調整引發民權團體強烈反對。哈佛大學教授、前全國有色人種協進會主席魯克斯（Cornell William Brooks）批評聯邦政府，該政策散發出「赤裸裸的種族主義惡臭」。

國家公園保護協會發言人布倫格爾（Kristen Brengel）指出，馬丁路德金紀念日不僅是向這位民權英雄致敬的日子，更是社區組織進入公園開展志願服務的熱門時段，取消免費政策將大幅增加相關成本。

自上任以來，川普政府已多次被指削弱聯邦政府推動多元文化的專案，並淡化美國種族歷史與民權運動成果。目前國家公園管理局未就政策變更原因作出回應。2026 年其他免費入園日包括總統日、陣亡將士紀念日、獨立日等傳統節日，以及羅斯福誕辰與國家公園管理局成立紀念日。

