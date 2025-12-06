即時中心／潘柏廷報導

美國白宮公布最新的「2025國家安全戰略」報告，內容中不僅8次提及台灣，同時指出不支持任何單方面改變台海現狀，更強調透過軍事優勢嚇阻台海衝突是優先選項，也要防止任何勢力在第一島鏈發動侵略行動。對此，總統賴清德今（6）日也在社群平台「X」發聲，相關內容也曝光了！

賴清德今日上午前往國家人權博物館，出席2025年世界人權日典禮；記者就問到，怎麼看美國發布的「2025國家安全戰略」報告有8次提到台灣，但賴清德沒有回應，就直接進入活動現場。

廣告 廣告

不過，賴清德則在X回應，非常感謝美國國家安全戰略高度重視防止台灣衝突，並強調第一島鏈的安全，「台灣將持續作為值得信賴的夥伴，堅定致力強化自我防衛，以維護區域和平」。









原文出處：快新聞／美國國家安全戰略報告出爐！嚇阻台海衝突成優先選項 賴清德震撼發聲了

更多民視新聞報導

輔大創校百年！談教宗籲追求和平 賴清德盼全球領袖都能聽到

綠營確定推「她」選苗栗縣長！總統掛保證：專業有能力、道地苗栗人

賴清德震撼表態！歷屆做最好的新北首長是「他」 原因全說了

