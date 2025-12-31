美國國會估中國犯臺時間2032年 退將點出兩岸最大立即危機

美方傳回最新研判，中國攻臺最可能的時間點落在2032年，但就怕兩岸擦槍走火，圖為總統賴清德視訊聽取國防部報告。（圖片來源／賴清德臉書）

中國「正義使命－2025」圍臺軍演共在南北射擊27枚火箭彈，根據最新傳回消息，美國國會方面評估，中國攻臺最可能的時間點會是在2032年，高階退將則點出，兩岸最大的立即危機就是「擦槍走火」。

共軍這波圍臺軍演在29日共出動130架次軍機、14艘軍艦，30日則是則有77架次軍機與17艘共艦，出動彩虹—9無人機、HSU001無人潛航器、「虎鯨號」艇、PHL-191箱式火箭砲、東風-11、東風-15等裝備參演。

期間傳出班超艦一度以火控雷達鎖定共艦，我空軍F-16V則以狙擊手莢艙，拍下殲-16戰機，雙方態勢緊張，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹都進入衡指所掌控共軍最新動態和下達指導。

中國魯莽行為引發歐、日、韓等國際同步關注和發聲，美國總統川普則表示，不相信中國國家主席習近平會犯台，他不感到擔心。

2027年也是一個坎，新興裝備未到位青黃不接

據了解，根據美方最新回傳訊息，包括各大重要智庫、美國國會方面，目前看法趨於一致，中國最可能攻臺的時間點，會落在2032年。

前國安人士分析，因為習近平自2012年年底開始掌權，在2022年展開第3個任期，第4個任期自2027年到2032年（79歲）。

愛國者三型飛彈上架作業，並持續運用相列雷達追監，嚴密監控敵情，隨時因應突發狀況，捍衛領空安全。（圖片來源／軍聞社）

他指出，對臺灣而言，2027年也是一個坎，但習近平可能會下達攻臺決心的時間點，綜合美國多方評估，可能會落在2032年，以民族復興或統一大業為名發動攻擊。

針對總統賴清德提及，中國未打臺灣是因為實力不到的說法，他面露憂心地稱，作戰講究力、空、時，我方軍事正處於全面換裝，和新興戰力尚未完全入列階段。

他強調，再加上人力不足，現在是最青黃不接的階段，客觀來看，我們當然擋不住，必須要有一套全盤和長遠的計畫。

共軍不斷進逼恐觸發戰爭，和戰兩手策略築高牆

「就算對方無法登陸，但是可以封鎖和用遠距武器把人打得鼻青臉腫。」他認為，兩岸無須嗆來嗆去，不要刺激到對方爆掉和提早動手，這對臺灣所有人都不會是件好事。

對於中國可能提早動手的可能性，曾主管作戰部門的高階退將點出關鍵，兩岸最大的立即性危機，就是共軍不斷逼近臺灣本島，國軍一旦已無退路和空間，就有可能出現的「擦槍走火」的情形。

退將稱，在國軍活動空間愈來愈小下，極有可能會擦槍走火，牽涉到雙方的面子和尊嚴，會立即陷入戰爭危機，不用等到2027、2032年，這才是眼前最危險的事。

「攻臺是極為複雜和難度極高的軍事行動，預判中國在2032年前，不會全盤動刀動槍。」退將建議，軍購武器可以多買，部隊要加強訓練，除了低調強化實力，也要有與人和善的兩手策略，絕對不能在內部互殺政敵，讓政黨的政治利益大於國家利益。

