美國國會大廈 (圖)

台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。

