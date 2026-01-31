美國國會預算凍結！AIT技術性關門 暫停社群更新

即時中心／林韋慈報導

美國國會預算協商再度出現「空窗期」。雖然參議院民主黨與白宮已就支出方案達成協議，但眾議院尚未復會，導致相關法案無法即時審議，使數十個聯邦機構的預算於美東時間1月31日凌晨零點到期，美國聯邦政府確定再度進入「技術性關門」狀態。

受到聯邦撥款中斷影響，美國在台協會（AIT）30日晚間透過臉書公告，表示由於撥款問題尚未解決，在辦公全面恢復之前，AIT官方臉書、Instagram等社群帳號將暫停日常更新，僅用於發布緊急安全資訊。

AIT聲明指出，撥款未定期間，台北辦事處及高雄分處，以及美國海外與國內領事單位，仍會盡可能提供已完成預約的護照與簽證服務，呼籲民眾暫時無須過度擔心。AIT強調，社群帳號暫停更新屬於行政配合措施，並非全面停擺，待政府運作與撥款恢復正常後，將重新啟動對外資訊發布。

此次美國政府短暫關門，主因在於國會預算審議時程延宕。雖然參議院已於期限前通過妥協版本的預算方案，但眾議院仍處於休會，預計2月2日復會後才能安排投票，使法案無法即時完成立法程序。





