美國國會預算辦公室遭駭！政府關門成資安破口？外媒懷疑中國是幕後黑手

美國政府關門已超過五週，位於華盛頓的國會預算辦公室（Congressional Budget Office, CBO）也傳出資安入侵事件。據《華盛頓郵報》報導，美國參議院警衛長（Senate Sergeant at Arms）已向國會辦公室發出警示信，提醒員工不要開啟來自 CBO 的電子郵件或點擊任何可疑連結。

美國政府關門已超過五週，位於華盛頓的國會預算辦公室也傳出資安入侵事件。（示意圖／unsplash）

CBO是國會下轄的非黨派智庫，負責提供預算、稅務改革與社會保障支出等政策分析，協助議員決策。由於該單位與國會議員及幕僚往來頻繁，其內部郵件與資料庫可能存有大量敏感資訊。

CBO 發言人凱特琳・艾瑪（Caitlin Emma）表示：「CBO 已確認這起安全事件，並立即採取行動進行控制，同時強化監控與防護措施，以確保系統安全。目前調查仍在進行中，國會的工作將照常運作。」

報導中也引述匿名消息人士指出，駭客疑似為「境外行為者（foreign actor）」，但官方尚未公布具體來源國。不過，有部分外媒與資安分析師懷疑與中國駭客組織有關，主因是《華郵》早在今年7月便曾揭露，中國駭客對美國政府與通訊基礎設施發動過入侵行動。

例如《Yahoo News》就以「美國國會預算辦公室遭駭客攻擊，中國被懷疑參與入侵（Congressional Budget Office hacked, China suspected in breach）」為題報導此事。

此外，《華盛頓郵報》報導也指出，美國網路安全暨基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA）在政府關門期間，約有三分之二員工被迫放無薪假，導致聯邦資安防禦能量下降，也被視為駭客趁虛而入的可能原因之一。

