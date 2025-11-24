美國國稅局引入AI後大裁員？協力軟體商：AI代理並非要完全取代人力

美國國稅局（IRS）在2025年川普第二任期上台後，面臨史上最大規模裁員，員工數量已從約10萬人大幅縮減，目前已有超過1.2萬人離職，其中7000人直接在試用期被資遣，另有5000人在川普上台後頭三個月內離開。



與此同時，國稅局正加速推動數位轉型，根據美國媒體Axios於11月21日獨家報導，國稅局已正式在多個核心部門導入Salesforce最新一代人工智慧平台「Agentforce」，成為美國聯邦政府部門中最大規模的AI代理部署案例。Salesforce是全球領先的雲端運算客戶關係管理（CRM）平台供應商,總部位於美國舊金山。該公司成立於1999年，以軟體即服務（SaaS）的商業模式，為企業提供銷售、客戶服務、行銷自動化及數據分析等解決方案。

SaaS軟體商進駐國稅局三單位



Salesforce全球公部門解決方案執行副總裁保羅．塔圖姆（Paul Tatum）向Axios證實，目前Agentforce已陸續進駐國稅局的三個關鍵單位，包括：

‧首席法律顧問辦公室（Office of the Chief Counsel）

‧納稅人權益倡導服務處（Taxpayer Advocate Service）

‧獨立訴願辦公室（Office of Appeals）

塔圖姆強調，這批AI代理並非要完全取代人力，而是作為「助理角色」協助現有員工處理大量重複性與文書作業。他特別指出，Agentforce內建多重「防護機制」（guardrails），完全沒有權限做出最終決定，也無法直接核准退稅或撥付款項，所有關鍵判斷仍必須由真人審核。

「Salesforce從來不主張讓AI在沒有真人監督的情況下，直接處理民眾的報稅資料。」塔圖姆受訪時重申，這套系統的設計目標，是要讓目前工作量爆棚的國稅局員工能夠「更快、更精準」地回應納稅人申請，減輕裁員後的人力缺口壓力。

裁員與AI導入同步進行



除了大規模裁員，國稅局同時宣布將裁撤負責民權保護、反歧視稽核與重大調查業務的「民權暨法規遵循辦公室」（Office of Civil Rights and Compliance），相關業務將整併或移轉，其餘員工已全數重新調派至其他單位。

值得注意的是，拜登政府執政期間曾大幅增聘約2萬名國稅局員工，主要用於加強對高收入族群與企業的稅務稽查；如今川普政府上台後，國稅局人力政策出現180度轉彎，裁員與AI導入同步進行，顯示聯邦政府正以「減人增效」作為首要目標。

目前國稅局尚未公布Agentforce具體上線時間表與覆蓋範圍，但據了解，第一階段部署已進入測試階段，預計2026年會進一步擴大到更多業務單位。



