美國國防授權法案 要求美軍2030前結束依賴中國面板技術

路透社報導，美國國防授權法案」(U.S. National Defense Authorization Act)最終文本8日出爐，其中包含一項措施，要求美國國防部在2030年前結束對中國與其他國家面板技術的依賴。

美國每一年都會通過提供美軍資金的「美國國防授權法案」(U.S. National Defense Authorization Act)。在一個參眾兩院的聯席委員會8日公布最終文本後，國會議員最快在本週針對這項法案進行表決。

法案的其中一項措施將要求國防部制定一份到2040年為止的電子顯示器需求清單，涵蓋戰鬥機到手持電子設備等各種裝備。這項措施將要求美軍制定一項策略，結束對中國、俄羅斯和其他國家面板技術的依賴，並在2027年3月向國會議員報告進展。

如果美國國會通過這項法案，還需要美國總統川普(Donald Trump)簽署成法律。

此舉正值國安專家警告，中國在面板產業的快速崛起，京東方等企業搶走蘋果(Apple)的訂單，導致日本和南韓等美國長期盟友失去市佔，這可能會讓美軍在發生衝突時難以取得面板。