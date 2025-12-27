美國國防部最新年度報告 解放軍部署射程5000至8000公里「東風-27」威脅西海岸

美國國防部近期向國會提交年度軍力報告，宣稱中國可能透過射程 5000 至 8000 公里的「東風-27」導彈打擊美國西海岸目標，對不斷擴張的中國遠程武器庫表示擔憂。圖為解放軍試射導彈。 圖：翻攝自 @PLA_MilitaryUpd X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國持續加強軍事領域的發展，不斷推陳出新的武器也成為了周邊國家的一大威脅。近期有美國軍事媒體發布報導稱，美國國防部在一份提交給國會的報告中提出警告，認為中國解放軍正在部署可以打擊美國西海岸設施的洲際反艦彈道導彈，擔心相關武器可能威脅美軍船艦、基地甚至美國國內的各項設施。

根據《美國海軍學會新聞》( USNI News )報導，五角大廈近期向國防部提交了年度軍事實力報告，宣稱中國解放軍部署射程 5000 至 8000 公里的「東風-27 導彈」。報導稱，在該份報告中，五角大廈展示了一張解放軍已部署的常規打擊能力範圍圖表，宣稱中國可憑藉東風-27 導彈打擊整個印太地區以及美國西海岸，認為該款武器已經成為美軍的一大威脅。

該報告指出，在中國完成東風-27 的部署後，北京將可對在遠超現有巡航導彈、超音速導彈與高超音速武器射程外的目標進行打擊。

該報導表示，儘管中國目前仍尚未公開東風-27 導彈系統的存在，但五角大樓早在 2023 年的洩密事件發生後，就已針對東風-27 反艦能力進行評估。一份五角大樓於 2021 年向國會提交的軍事報告也證實，中國正在開發相關武器系統，但當時並不清楚東風-27 的實際射程以及打擊能力。

報導稱，東風-27 象徵著北京當局持續發展日益複雜且能力更強的區域拒止系統這個目標，認為中國近年已在相關領域內投入大量資金，試圖透過該系統威懾或擊敗潛在對手的遠洋海軍力量。該報導補充指出，包含號稱「航空母艦殺手」的東風-21D 以及「關島殺手」東風-26 在內的多款武器都屬於中國的區域拒止系統，並可能成為美軍艦艇、基地的潛在威脅。

該報導強調，透過一系列導彈武器，解放軍將能夠打擊美國部署在第一、第二島鏈上的各種陸地、海上目標，阻止美軍在印太地區展開軍事活動的能力。該報導認為，美國與其盟友應加強針對彈道導彈防禦的投資，建設類似關島的專用防空網路，才可能降低解放軍遠程武器可能帶來的威脅。

美國海軍戰爭學院戰略學教授安德魯．埃里克森( Andrew Erickson )接受《USNI News》專訪時表示，中國的東風-27 導彈「大大的改變了」華盛頓與北京之間的海軍力量平衡。埃里克森稱，雖然美國與盟友可以透過多種措施進行應對，但中國仍可能透過持續升級洲際導彈性能，改變西太平洋甚至更廣泛地區的海軍力量平衡。

