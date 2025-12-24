美國國防部警告2027是關鍵年 謝寒冰：台灣須更務實評估處境

美國國防部最新大陸軍力報告揭露，大陸預計在2027年底前將具備對台戰爭取得勝利的能力，並列出三大軍事目標。然而更令人震驚的是，美國學界近期論調大轉向，不再視台灣為戰略要地，甚至暗示無需介入兩岸衝突，引發「棄台論」疑慮。

根據美國國防部2025年版大陸軍力報告，大陸軍方設定三大2027目標，包括增加在台灣衝突中取得勝利的能力、在核武與戰略領域對美國形成平衡，以及對印太地區建立威懾與控制能力。這份報告明確點出2027年為關鍵時間點，距今僅剩不到兩年時間。

更值得關注的是美國學界論述的重大轉變。美國學者近期發表觀點，不再將台灣視為「不沉航母」，認為即使北京成功控制台灣，對其擴張軍事力量的實質幫助也相當有限。學者更強調，無論兩岸是否爆發衝突，美國在亞太的戰略地位都將持續穩固，日本、菲律賓等盟友面臨的風險也不會顯著上升。

時事評論員謝寒冰在《頭條開講》節目中分析，美國戰略思維轉變源於中美軍力對比的根本變化。他指出，過去美軍具備碾壓優勢時，不斷強調台灣是第一島鏈關鍵，若失守將產生骨牌效應，藉此向國會爭取軍事預算。如今情勢已完全不同，美軍在第二島鏈以內已無必勝把握。

謝寒冰進一步說明，美軍將領已明確表示，距離大陸2000公里範圍內會面臨重大風險。大陸軍力投射能力已延伸至阿拉斯加、第二島鏈甚至澳洲，徹底改變了區域軍事平衡。在這種情況下，美國學者提出的三大目標對中國而言根本是既定事實，早已持續進行中。

美國學界也開始重新詮釋大陸對台動機，強調大陸對台灣的訴求源於「固有領土」的特殊情感，而非單純的侵略擴張。學者指出，北京對台灣的佔有慾具有獨特性，不會延伸到日本、韓國或其他周邊國家，因此美國沒有必要過度介入。

謝寒冰認為，美國正在進行輿論準備，為未來可能的不介入政策鋪路。他質疑，這種論調與民進黨長期宣傳的國際情勢完全不同，民進黨該如何破解這個困局？當美國學者開始說「即使中國拿下台灣，對美國利益也沒有損失」時，過去的戰略論述已面臨根本性挑戰。

這波輿論轉向對台灣的戰略處境帶來重大影響。從過去強調台灣為印太戰略樞紐，到如今淡化其戰略價值，美國態度的微妙變化值得高度警惕。面對2027年這個關鍵時間點的逼近，台灣需要更務實地評估自身處境，而非繼續依賴可能正在改變的國際承諾。

