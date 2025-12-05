美國土安全部發起「卡塔胡拉豹犬行動」！紐奧良拉美裔社區陷入恐慌

美國國土安全部的邊境巡邏隊探員，於美東時間4日在路易斯安那州紐奧良展開「卡塔胡拉豹犬行動」。圖中為USBP指揮官博維諾（Greg Bovino）。（圖／達志／美聯社）

美國國土安全部（DHS）的邊境巡邏隊（USBP）探員，於美東時間4日在路易斯安那州紐奧良（New Orleans）展開「卡塔胡拉豹犬行動」（Catahoula Crunch），突襲式搜捕拉美裔社區的無證移民，甚至出現工人被逼上屋頂，與USBP特工僵持的畫面，引發居民恐慌。

據《BBC》報導，在紐奧良外圍城市肯納（Kenner），2名拉美裔工人站在屋頂邊緣，與逐步逼近的USBP特工對峙，場面如同電影《一戰再戰》（One Battle After Another）的情節。探員沿階梯走上前，屋頂下方是1名舉槍瞄準的警官，以及另1名進入射擊位置的狙擊手。

4日是DHS啟動「卡塔胡拉豹犬行動」的第1天，該名稱取自源於路易斯安那州、以力量與領域性著稱的卡塔胡拉豹犬（Catahoula Leopard Dog），象徵其高壓執法策略。在現場攝影記錄執法過程的社運活動家希金斯（Zoe Higgins）描述，這2名工人只是到工地工作、為家人的生活拚搏，卻突然成為政府的拘捕目標，被迫爬上屋頂試圖逃離。

最終，USBP探員雖然成功迫使2人投降，但DHS事後對他們的移民身分，以及執法單位是否持有搜查令，均未給予明確回應，只稱1名「非法外國人」（illegal alien）遭到逮捕。

美國政府表示，行動鎖定具有犯罪紀錄或相關指控的無證移民，然而根據先前其他城市的外洩資料顯示，多數被拘捕者其實並無犯罪前科。這次行動是川普（Donald Trump）政府針對第4座城市的無證移民掃蕩執法，川普選前曾承諾將推動美國史上規模最大的遣返行動，並深受其支持者歡迎，但也在民主黨執政的城市掀起激烈反彈。

USBP指揮官博維諾（Greg Bovino）強調，他們的目標是無證移民中「最壞的壞人」，並宣稱無論陸海空域皆會執法，使美國更加安全。然而，紐奧良市議會主席莫雷爾（JP Morrell）質疑聯邦政府制定逮捕5,000人目標的可能性，指出當地根本沒有如此大量的罪犯，「更不用說那些被定義為『暴力犯罪者』的人了。」

美國國土安全部的邊境巡邏隊探員，於美東時間4日在路易斯安那州紐奧良展開「卡塔胡拉豹犬行動」。（圖／達志／美聯社）

當地西語裔社區成為此次執法行動的重災區。肯納郊區原先熱鬧的餐廳如今多半已停止內用，阿比蓋爾（Abigail）的墨西哥料理店成為少數仍堅持營業的店家之一，但老闆一家人已不敢返家，決定晚上就在店內過夜。

20年前，10歲的阿比蓋爾隨父母珊德拉（Sandra）與塞薩爾（Cesar）從墨西哥市（Mexico City）移居美國，如今靠著餐飲事業撐起整個家庭。然而，這場突襲讓原本倚賴移民的商圈陷入停擺。她說，許多居民嚇到不敢走出家門，尤其是無證居民，他們對未來感到前所未有的恐懼與無助。

報導補充，美國境內預估有高達1,400萬無合法身分的居民。而紐澳良人口中則有約13%為西語裔，其中許多人是在2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）後來到當地協助重建的，之後便定居當地。

拜登（Joe Biden）政府時期，南部邊境湧入大量移民，使該議題成為大選核心，而川普則以強硬遣返作為主要政見之一。

對此，地方政府看法分歧，雖然民主黨籍的紐澳良第1位女市長坎特雷爾（LaToya Cantrell）反對行動，但共和黨籍的路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）大力支持，並表態可將被拘留者送往全美最大且最高安全級別的「路易斯安那州立監獄」（Louisiana State Penitentiary），該惡名昭彰的監獄因其奴隸種植園的歷史背景，而被稱為「安哥拉種植園」（The Angola Plantation）。

然而，即使在川普支持者集中的密西西比河河口灣北岸區域，民眾的態度也逐漸出現分裂。機械師佛瑞斯特（Tyler Forrester）認為無證就是無證，無論他們多努力工作，都不該留在美國。

但另1位曾投票給川普的選民安妮（Mary-Anne）卻坦言，這議題遠比口號複雜，「我對此感到很矛盾，因為如果1位媽媽和她合法的丈夫、孩子住在一起，而且她還有工作，那為什麼只抓她，而不是帶走有犯罪前科的人呢？」

這種情緒反映出川普基本盤對移民政策的支持度正出現鬆動。民調顯示，川普在移民議題上的表現評價正在下跌，而認為「應減少總體移民數量」的共和黨支持者比例也較去年大幅下降。

