美國土安全部長：將對明尼蘇達州增派數百人員

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）在昨天有數以萬計民眾走上美國明尼阿波利斯街頭抗議移民官員擊斃一名女性後，國土安全部長諾姆在今天播出的談話中表示，該部將再派遣「數百名」人員前往明尼蘇達州。

路透社報導，諾姆（Kristi Noem）在福斯新聞頻道（ Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示，這批人員將於今天和明天部署，以加強移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）和邊境巡邏隊（Border Patrol）已經部署明尼蘇達州人員的安全。

目前已有約2000名聯邦人員被派至明尼阿波利斯—聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區，國土安全部稱這是歷來最大規模行動。

儘管全美本週末預計會舉行超過1000場集會，抗議聯邦政府加強遣返措施和育有3名子女的37歲女子古德（Renee Good）7日命喪一名移民官員槍口，這項新一波部署仍將如期展開。

明尼蘇達州官員認為ICE探員擊斃古德「毫無正當性」，強調目擊者拍攝的畫面顯示，古德駕車轉向遠離執法人員時遭到槍擊。

諾姆和其他美國官員則維持先前說法，認為該名移民官員出於自衛，因為另一名ICE探員朝車子靠近，命令古德下車後，她駕車朝該名官員方向前進，因此遭到開槍。古德生前為一個追蹤、監控和記錄ICE在明尼阿波利斯行動的社群網絡擔任志工。

諾姆今天稍晚在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中表示，另有畫面顯示古德7日上午稍早時曾在其他地點抗議ICE行動，但未說明這些畫面是否或何時會公開。（編譯：何宏儒）1150112