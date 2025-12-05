美國土安全部長：旅行禁令名單擬擴大至30國以上

美國國土安全部長諾姆(Kristi Noem)4日表示，美國計畫將旅行禁令涵蓋的國家數量擴大至30國以上。

諾姆在接受福斯新聞網(Fox News)「殷格拉漢觀點」(The Ingraham Angle)節目訪問時，被問到美國總統川普(Donald Trump)是否將把旅行禁令的國家數量增加至32個。

諾姆說：「我不會透露具體數字，但超過30國，總統將繼續評估各國情況。」

川普今年6月簽署了一份公告，禁止12個國家的公民入境美國，並對其他7個國家實施限制，川普表示這是為了防範「外國恐怖份子」和其他安全威脅。這項禁令將適用於移民與非移民，例如觀光客、學生和商業旅客。

諾姆沒有透露哪些國家將被列入名單中。

諾姆說：「如果他們沒有穩定的政府，如果他們沒有能夠自給自足的國家，並且無法告訴我們這些人是誰，並協助我們進行審查，我們為什麼要允許來自這些國家的人來到美國？」

路透社先前報導，根據國務院的內部電報，川普政府正在考慮禁止36國的公民入境美國。

擴大旅行禁令名單標誌著自上週2名國民兵在華府遭到槍擊以來，川普政府進一步升級針對移民的措施。

調查人員表示，這起槍擊案是一名2021年經由重新安置計畫入境美國的阿富汗籍人士犯下的，川普政府官員宣稱這項計畫審查不力。