美國土安全部長：旅行禁令名單擬擴大至30國以上

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國土安全部長諾姆今天表示，美國計劃將旅行禁令所涵蓋的國家數量擴大至30個以上。

路透社報導，在福斯新聞網（Fox News）節目「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）中，諾姆（Kristi Noem）被問到川普政府是否會把禁令名單增加至32個國家，她說：「我不會具體說明確切數字，但超過30個。總統仍在持續評估中」。

川普今年6月頒布總統公告，禁止12個國家的公民入境美國，並對另外7個國家的公民施加入境限制，並稱此舉是為了防範「外國恐怖分子」及其他安全威脅。這些禁令適用於移民與非移民，包括觀光客、留學生及商務旅客。

諾姆並未說明哪些國家將被新增至名單中。

諾姆表示：「如果那個國家沒有穩定的政府、無法自我運作，無法向我們證明那些入境者是誰、或協助我們進行審查，那我們為什麼要允許來自那個國家的人進入美國？」

路透社先前報導，根據一份國務院內部電報，川普政府正考慮禁止另外36個國家的公民入境美國。

若名單擴大，將意味著川普政府在上週華盛頓兩名國民兵遭槍擊事件後，在移民限制方面更進一步收緊。調查人員表示，該槍擊案的嫌疑人是一名阿富汗籍人士，他在2021年透過一項安置計畫進入美國，而川普政府官員認為該計畫的審查程序不足。

槍擊事件後數日，川普誓言要「永久暫停」來自所有「第三世界國家」的移民，但他並未點名任何國家，也未定義「第三世界國家」所指為何。（編譯：嚴思祺）1141205