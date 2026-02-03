美國土撥鼠日預告冬天仍有6週 低溫襲紐約10餘人凍死

美國的春天何時到，賓州西部城鎮彭格蘇塔維尼知名的土撥鼠菲爾走出洞穴後看見自己的影子，給了北美冬天的預言。

活動主持人表示，「看到影子，冬天還有6週。」

每年2月2日是土撥鼠日，最早源自歐洲由定居賓州的德裔移民傳入美國，並且因為1993年電影《今天暫時停止》而聲名大噪，吸引許多民眾前往參與。不過嚴寒低溫也帶來不幸的消息，美國海岸防衛隊2日確認在麻州北岸外海失聯的漁船莉莉珍號，已於歷史悠久的漁港附近冰冷海域沉沒，船上7人全數罹難，其中一人為美國國家海洋暨大氣總署的漁業觀察員，總署漁業部門表示因這起沈船事件及東北部天氣，這幾天將暫停派遣觀察員出任務。

格洛斯特市行政首長克拉克說：「但我們是個緊密團結的社區，擁有全國歷史最悠久的400年港口。我們之前經歷過海上悲劇，但我們堅韌而強大。」

當局是在30日接獲這艘22公尺長的漁船沉沒當下啟動裝置所發出警報後展開搜救；該船並未發出求救訊號，而搜救任務入夜更因低溫與風暴而困難重重，已針對這起不幸事件展開調查。過去曾有節目製播當地捕魚業的故事，船員在惡劣天候下連續工作數小時，一趟出海可達10天，捕撈鱈魚、龍蝦跟比目魚。

紐約市長曼達尼表示，「截至今日早上，我們已有16位紐約市民在這波酷寒中於戶外喪命。其中13例經調查發現死於低溫，另外有3例疑似用藥過量。」

當局表示紐約市已經連續11天氣溫都低於攝氏零度，而且接下來還可能刷新該市歷史最長天數紀錄。

