美國在南美洲週邊海域空襲已致69死 質疑聲漸增
美國自9月起在加勒比海和東太平洋以打擊運毒活動之名發動襲擊，至今已造成至少69人死亡，開始引發一些質疑。除了南美洲國家領袖，一些國會議員、法律專家和死者家屬要求美方拿出證據，證明死者確實涉及毒品活動。
路透社7日報導，美國在沒有提供證據的情況下，聲稱其轟炸的船隻是運毒船。據美國國防部，從9月開始在委內瑞拉、哥倫比亞等南美洲北部國家週邊海域進行了14次空襲，造成至少69死。
聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指出，美國在南美洲沿海的行動，違反國際人權法；委內瑞拉則指控，這些非法襲擊等於是謀殺，也是對委內瑞拉的侵略。
委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）稱，美國政府和委國反對派關係密切，美國總統川普實際上是企圖推翻他的政權。川普淡化此指控，不過，美國正持續加強在加勒比海的軍事力量，包含派遣一艘核潛艇、和全球最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）前往該水域，這促使馬杜洛也在全國佈兵。
美國稱空襲死傷者都是委內瑞拉人，但哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）已表示，當中也有哥倫比亞人。還有一名在空襲中喪生的男子是來自島國千里達（Trinidadian），其家屬也要求美方拿出可證明他是毒販的證據。
根據路透社記錄的美國空襲行動，大部分都是美國空襲、稱目標是運毒船、但沒有證據，委內瑞拉否認。比較突出的是10月16日的空襲，造成2死2傷，這是首度有倖存者的空襲事件，傷者分別是哥倫比亞人和厄瓜多人；哥倫比亞後來表示會「依法處理」，厄瓜多則表示沒有證據可以拘留該國民，因此釋放。
10月17日，美國空襲船隻造成3人死亡，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱那艘船屬於哥國叛亂組織「全國解放軍」（ELN），但哥國總統裴卓說那只是一艘普通平民家的船，全國解放軍也否認那艘船屬於他們。
美方這14次空襲中，死者最多的一次是在10月27日。美國在東太平洋對3艘據稱載有毒品的船隻發動攻擊，造成14人死亡、1人失蹤；美方表示，墨西哥接手搜救行動。不過搜救4天未果，墨西哥海軍宣布停止搜救。
更多太報報導
控種族滅絕 土耳其對以色列總理納坦雅胡發布逮捕令
美政府關門史上最多日 消費者信心跌至3年半來新低
紅海航道平靜沒多久 索馬利亞海盜再現入侵1油輪
其他人也在看
阻川普未經國會同意襲委內瑞拉 共和黨議員否決
美國參議院的共和黨議員6日阻擋了一項決議案，這項決議將避免總統川普(Donald Trump)在未經國會授權的情況下攻擊委內瑞拉。在一天前，美國官員告訴國會議員，華盛頓目前沒有攻擊委內瑞拉領土的計畫。 參議院以51票對49票否決這項決議案，大致上符合黨派立場。這項決議案原本將把戰爭權力決議付諸表決。 只有兩名共和黨參議員投票支持這項措施，這是繼兩個月前在委內瑞拉外海發動致命攻擊後，共和黨是否支持川普在南加勒比海軍事行動的最新考驗。 川普政府表示，自9月初以來，美軍在太平洋和南加勒比海發動了至少16次攻擊，導致至少65人死亡。 幾週的攻擊加劇了人們對川普將攻擊委內瑞拉的擔憂，這引發了這項兩黨決議案，其發起者是民主黨籍的維吉尼亞州參議員員凱恩(Tim Kaine)、加州參議員謝安達(Adam Schiff)，以及共和黨籍的肯塔基州參議員保羅(Rand Paul)(編輯:王志心)中央廣播電台 ・ 1 天前
近期第4次 美兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍事力量。中央社 ・ 1 天前
美軍再炸！ 防長釋片稱擊毀加勒比海毒品船 釀3死
美國國防部長赫格塞斯在社群公布影片，稱美軍6日在加勒比海對一艘毒品船發動攻擊造成3人死亡，不只如此，美軍戰機也在近幾週多次在委內瑞拉海域現身，對此委內瑞拉總統馬杜洛開始鼓勵民眾互相監視，還升級官方APP讓民眾能舉報任何可疑人士。TVBS新聞網 ・ 1 天前
五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。 赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。 赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。 這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。 部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。 赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。 五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。 美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著中央廣播電台 ・ 11 小時前
禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢...世界日報World Journal ・ 12 小時前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 12 小時前
連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦
民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，認為此制度會使選務變得更加複雜，並且可能為電子投票鋪路。他表示，這樣的做法並不是進步，而是災難。他建議選前應放「民主假」，增加交通班次及降低票價，以便讓民眾能夠回家投票，而不必改變現有的投票制度。不料卻被粉專抓包英文打錯字，狠酸連最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。中天新聞網 ・ 3 小時前
上萬美軍在加勒比海基地集結 CIA密謀推翻委內瑞拉的馬杜羅獨裁政權？
隨著與委內瑞拉與美國的緊張局勢升級，美國軍方重新啟用位於波多黎各的冷戰時期海軍基信傳媒 ・ 1 天前
5大海外趨勢主題ETF夯 2H零股人數翻倍增
【記者柯安聰台北報導】國內最新健保補充保費新制擬上路，對台股高股息ETF造成衝擊，理財專家研判，對長期存股族來說，高息ETF吸引力會略減，小資族部分資金可能會出現挪移，傾向布局市值型ETF、以追求資本...自立晚報 ・ 1 天前
沈伯洋反對不在籍投票被抓包「低級錯誤」 挨酸：怎麼當美國間諜
國民黨立院黨團推動不在籍投票立法，但民進黨政府以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委都表示害怕「中共介選」，立委沈伯洋更提出建議，痛批「不是進步，是災難」，不料卻被抓包英文打錯字，讓人貽笑大方。中時新聞網 ・ 12 小時前
中國10月出口額意外萎縮 分散到非美地區已難以增長
中國政府週五（7日）公布的數據顯示，10月中國出口額意外萎縮，創今年2月以來最糟紀錄。美國川普的關稅戰威脅下，中國儘管有意識地把出口想轉移到非美國地區，但是增長已經開始受限。與此同時，進口額不佳，也反映中國內需持續不足的問題。太報 ・ 1 天前
超市即食包恐丟命 美國爆李斯特菌群聚6死 醫喊4族群小心
美國多地爆發李斯特菌群聚感染，至少造成6人死亡，1名孕婦流產，原因是食用冷藏義大利麵即食包。婦產科醫師蘇怡寧指出，李斯特菌不是只存在骯髒食物或生食上的細菌，它喜歡在低溫、濕滑的環境，久放在冰箱裡的熟食，感染風險反而更高，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒都要特別小心。中時新聞網 ・ 13 小時前
桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車
徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。自由時報 ・ 10 小時前
賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
賴清德總統昨天（7日）出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。自由時報 ・ 11 小時前
羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了
即時中心／ 林韋慈報導法國羅浮宮上月中發生國際矚目的珠寶失竊案，損失數字高達8800萬歐元（約台幣31億元），近期法國內部展開一連串有關安全系統的檢討，發現密碼過於簡易、安全系統仍像在上個世紀，館長德卡爾（ Laurence des Cars）也坦承羅浮宮需要改進安全系統。民視 ・ 10 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 11 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前