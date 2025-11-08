美國在南美洲週邊海域空襲已致69死 質疑聲漸增

2025年10月30日，美國海軍驅逐艦「格雷夫利號」（Gravely，DDG-107）從千里達和托巴哥首都西班牙港出發。路透社



美國自9月起在加勒比海和東太平洋以打擊運毒活動之名發動襲擊，至今已造成至少69人死亡，開始引發一些質疑。除了南美洲國家領袖，一些國會議員、法律專家和死者家屬要求美方拿出證據，證明死者確實涉及毒品活動。

路透社7日報導，美國在沒有提供證據的情況下，聲稱其轟炸的船隻是運毒船。據美國國防部，從9月開始在委內瑞拉、哥倫比亞等南美洲北部國家週邊海域進行了14次空襲，造成至少69死。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指出，美國在南美洲沿海的行動，違反國際人權法；委內瑞拉則指控，這些非法襲擊等於是謀殺，也是對委內瑞拉的侵略。

委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）稱，美國政府和委國反對派關係密切，美國總統川普實際上是企圖推翻他的政權。川普淡化此指控，不過，美國正持續加強在加勒比海的軍事力量，包含派遣一艘核潛艇、和全球最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）前往該水域，這促使馬杜洛也在全國佈兵。

美國稱空襲死傷者都是委內瑞拉人，但哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）已表示，當中也有哥倫比亞人。還有一名在空襲中喪生的男子是來自島國千里達（Trinidadian），其家屬也要求美方拿出可證明他是毒販的證據。

根據路透社記錄的美國空襲行動，大部分都是美國空襲、稱目標是運毒船、但沒有證據，委內瑞拉否認。比較突出的是10月16日的空襲，造成2死2傷，這是首度有倖存者的空襲事件，傷者分別是哥倫比亞人和厄瓜多人；哥倫比亞後來表示會「依法處理」，厄瓜多則表示沒有證據可以拘留該國民，因此釋放。

10月17日，美國空襲船隻造成3人死亡，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱那艘船屬於哥國叛亂組織「全國解放軍」（ELN），但哥國總統裴卓說那只是一艘普通平民家的船，全國解放軍也否認那艘船屬於他們。

美方這14次空襲中，死者最多的一次是在10月27日。美國在東太平洋對3艘據稱載有毒品的船隻發動攻擊，造成14人死亡、1人失蹤；美方表示，墨西哥接手搜救行動。不過搜救4天未果，墨西哥海軍宣布停止搜救。

