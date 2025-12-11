美國在印太的真正意圖

美國最新發布的2025年《國家安全戰略》（NSS），象徵美國全球角色的轉折點：不再延續過去30年的全球主義模式，而是以「美國優先」原則重新分配有限的國力。印太在此框架中依然具有高度戰略價值，但其地位並非基於「共同價值」敘事，而是基於美國自身的經濟利益、軍事投射能力與地緣掌控需求。

文件批評過去數十年的對中整合戰略過度樂觀，導致美國產業外流、技術受威脅，並強調未來合作必須建立在互惠而非單方承擔的基礎上。從美國的國家利益出發，NSS的印太優先順序可歸納為三項：守護全球經濟生命線、維持軍事介入能力、要求盟友承擔更高防務與經濟成本。

NSS指出，印太是全球近半的購買力平價GDP與約三分之一貨幣GDP的來源。維持此區域的海上通道暢通，是為維護美國自身的經濟安全與科技競爭力。

南海承載全球三分之一航運，一旦遭單一勢力控制，不僅會增加美國能源與貿易成本，也可能削弱美元在全球結算體系中的優勢。台灣海峽則是戰略咽喉，更是全球半導體供應鏈的樞紐。NSS將台灣納入供應鏈韌性與科技基礎框架，視其為維持美國科技領先不可或缺的關鍵節點。

文件批評過去對中國經濟的假設失準，並強調需透過關稅、出口管制與供應鏈再平衡終止不公平貿易實務、知識產權盜竊，以及芬太尼前體輸出等問題。這種經濟民族主義與軍事部署同步運作，共同構成美國的印太布局。

NSS強調，美國將強化在西太平洋的軍事存在。其核心目的並非單純維護區域秩序，而是防止美軍在危機初期被中國大陸的反介入與區域拒止能力（A2/AD）排除在外。文件指出，美國必須維持在第一島鏈的海空優勢，確保戰時能「迅速介入」並阻止對手創造既成事實。NSS的核心概念是建立一個「前置、可迅速投入」的兵力架構，使美軍不因距離或基地限制而在戰時被排除於西太平洋之外。

NSS明確指出，美國不會再以往昔的方式承擔全球過高的安全成本，印太安全必須由盟友共同維護。文件強調，印太盟友與夥伴合計擁有超過35兆美元的經濟規模，應運用此集體力量共同制衡中國崛起。這意味著美國將「領導但不獨力承擔」。

NSS以北約「軍費占GDP比例」為參照，要求印太盟友也必須逐步提高防務投資。此處反映出美國在全球戰略中的成本—效益思維：共享科技、給予市場准入與安全協作，但交換條件是盟友必須分攤更多硬成本。

整合NSS的脈絡，美國的印太戰略可被視為一套利益最大化的方程式：一、維持航道開放與供應鏈韌性，以守住美國經濟與科技優勢。二、保持第一島鏈軍事介入能力，避免受到地緣邊緣化。三、要求盟友分攤成本，使美國得以重新專注本土優先事項。

值得注意的是，NSS仍將「西半球」視為美國地緣戰略的首要優先區域，而印太雖為全球競爭的核心戰場，但其定位更接近「關鍵外圍」，必須掌握，但不應由美國獨自負擔。因此，台灣在美國利益架構中的角色，更多被視為供應鏈節點、科技樞紐與第一島鏈的地緣支點，而非價值或情感層面的象徵。

2025NSS告訴外界：美國對印太的投入本質上是一種成本計算，而非無條件承諾。未來區域穩定將取決於三個條件：美國能否持續維持軍事與科技優勢；中國大陸能否突破第一島鏈的戰略限制；盟友是否願意填補美國逐步轉嫁的安全與經濟責任。理解這個利益結構，方能看清美國在印太的真正意圖，也能看清未來印太秩序的走向。 （作者為亞太安全與戰略研究人員）