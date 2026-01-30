美國在台協會接連來訪 盧市長盼持續加強台美經貿及文化交流

市長盧秀燕致贈ＡＩＴ處長谷立言中台灣燈會「姆明」小提燈。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

繼ＡＩＴ華盛頓總部執行理事藍鶯甫於一月下旬拜訪台中後，美國在台協會處長谷立言再度至台中市政府拜會，由盧秀燕市長親自接待，。這是短期內再次有ＡＩＴ高層官員來訪；盧市長贈送谷處長中台灣燈會限定「姆明」小提燈、鳳梨酥及春聯，雙方也就經貿合作、產業發展、文化交流及城市治理等議題進行深入討論。

盧市長表示，台中市近年持續推動多項重大市政建設，包括國際會展中心啟用，以及智慧製造與精密機械產業聚落蓬勃發展，台中市樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。谷處長表示，美台之間持續深化ＡＩ人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。谷處長指出，今年適逢美國建國兩百五十週年，ＡＩＴ預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。

盧市長表示非常歡迎ＡＩＴ前來台中舉辦美國建國兩百五十週年相關慶祝活動；同時盧市長提到原是美軍俱樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕，未來將作為社福、親子及非營利空間，並規劃台美雙方友好歷史介紹展區，相當具有歷史意義，邀請谷處長屆時蒞市參加開幕典禮。