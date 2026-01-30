美國在台協會接連來訪 盧市長盼持續加強台美經貿及文化交流
記者楊文琳／台中報導
繼ＡＩＴ華盛頓總部執行理事藍鶯甫於一月下旬拜訪台中後，美國在台協會處長谷立言再度至台中市政府拜會，由盧秀燕市長親自接待，。這是短期內再次有ＡＩＴ高層官員來訪；盧市長贈送谷處長中台灣燈會限定「姆明」小提燈、鳳梨酥及春聯，雙方也就經貿合作、產業發展、文化交流及城市治理等議題進行深入討論。
盧市長表示，台中市近年持續推動多項重大市政建設，包括國際會展中心啟用，以及智慧製造與精密機械產業聚落蓬勃發展，台中市樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。谷處長表示，美台之間持續深化ＡＩ人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。谷處長指出，今年適逢美國建國兩百五十週年，ＡＩＴ預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。
盧市長表示非常歡迎ＡＩＴ前來台中舉辦美國建國兩百五十週年相關慶祝活動；同時盧市長提到原是美軍俱樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕，未來將作為社福、親子及非營利空間，並規劃台美雙方友好歷史介紹展區，相當具有歷史意義，邀請谷處長屆時蒞市參加開幕典禮。
其他人也在看
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 7 小時前 ・ 193則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 24則留言
賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」鏡報 ・ 10 小時前 ・ 12則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6則留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 天前 ・ 23則留言
新竹縣藍營黨內互打 徐欣瑩：支持開放參選
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長初選殺的刀刀見骨，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。不過，徐欣瑩似乎仍不願接受，今（29）日宣布，支...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
挑戰「萬年總召」柯建銘！蔡其昌曝選擇承擔原因：總統希望我在立院多幫忙
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立院黨團幹部即將面臨改選，除「萬年總召」柯建銘有意爭取連任，立委蔡其昌日前也表態有意參選。對此，蔡其昌今（30...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4則留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 14 小時前 ・ 3則留言
「又俠之禍」：虛假戰力與政治現實的交錯
湯名暉／東協經濟貿易文化發展協會研究員鏡報 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
徐欣瑩表態支持黨內開放參選 藍營竹縣長初選白熱化
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 相關制度與遊戲規則持續引發討論，國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，立法委員徐欣瑩今(29)日表示，一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但自己仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。 徐欣瑩指出，新竹縣黨部同志...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
害怕想起來？中國國防部被狂問張又俠 記者會文字實錄「全部被消失」
中國解放軍高層頻頻被整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前也落馬，遭到立案調查。然而，中國國防部29日下午召開例行記者會，遭到媒體輪番問了約10個相關問題，發言人蔣斌還要求不要妄加揣測，稱反對對反腐行動的汙衊抹黑。但尷尬的是，中國國防部29日晚間在官方網站公布的「記者會文字實錄」，所有有關張又俠和劉振立的問題「全部被消失」，兩人的名字完全沒有出現。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言
陳菊請辭監察院長 國民黨團：新任人選必須中立且超越黨派
總統府今（28）日傍晚發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。對此，國民黨立院黨團晚間也發出聲明，監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，同時呼籲總統府，「拒絕尸位素餐，新任院長須超越黨派」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
中配李貞秀任期恐僅1年 柯文哲批SOP不清楚：民進黨為何逼死人民？
民眾黨6名新任遞補立委將於2月1日進入立法院，具中配身分的李貞秀至今還未放棄中國籍，能否順利就職，引發外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）直言，陸委會、內政部應明確講出作業流程（SOP），別讓中配來到立法院都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
改變台海最大豪賭 經濟學人訪鄭麗文談鄭習會｜#鏡新聞
國民黨黨主席鄭麗文上任後，積極營造兩岸破冰鄭習會舉辦在即的氛圍。昨天（1/29）鄭麗文在節目專訪當中拋出先陸後美以及兩岸和平框架概念，就被民進黨質疑根本跟前國民黨黨主席洪秀柱，以統一作為目標的兩岸和平協議同一個鼻孔出氣。今天（1/30）經濟學人刊出鄭麗文最新專訪，形容鄭麗文正在推動重塑藍營政治路線的豪賭，在中國持續對台灣施加軍事壓力之際，國民黨在立法院阻擋國防預算，鄭麗文主張台灣人應該接受中國人的身分。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
捍衛女戰士！空軍女飛官駕F-16戰機帥氣現身
[NOWnews今日新聞]兩岸關係緊張，共機與共艦持續擾台，空軍戰機頻繁升空攔截共機。國防部27至29日連續3天舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（28）日繼續邀請媒體參訪空軍嘉義基地第...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 13則留言