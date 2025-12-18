美國在台協會門口驚見「可疑包裹」 憂爆裂物急報警

台北市 / 綜合報導

美國在台協會內湖辦事處的門口，今(18)日上午9點多，被放了一個指名要給美國總統川普，與臉書創辦人祖克柏的不明包裹，就擔心有爆裂疑慮，AIT緊急報警處理。刑事局防爆小組獲報趕抵現場，最後確認包裹是裝著眼鏡及垃圾等雜物，對此，美國在台協會也證實，包裹沒有危險性，並大讚台灣第一線人員的卓越能力。

防爆小組全副武裝，穿著軍綠色的防爆衣，從頭到腳包緊緊，手裡拿著工具，小心翼翼靠近放在牆邊的深色箱子，每一步都走得格外謹慎，就怕下一秒有意外發生，因為在美國在台協會門口，竟然被不明人士，放了一個可疑包裹。

實際重回現場，六扇大門緊緊鎖上，五名員警站在門口戒備，一刻都不敢大意，18日上午9點多，憑空出現的不明包裹，讓大家繃緊神經，根據了解，包裹的外觀其實是一般的紙箱，但上面用英文寫著收件人資訊，署名要給美國總統川普，與臉書創辦人祖克柏，就擔心含有爆裂物，AIT人員緊急報警，最後確認，裡面放著一副眼鏡，以及垃圾雜物。

事後美國在台協會也發表回應，證實包裹沒有危險性，也感謝警察迅速處理，大讚台灣第一線人員的卓越能力，雖然只是虛驚一場，但有不少打算申請簽證的民眾，面談因此被緊急取消，對此美國在台協會也表示，將改期到19日的同一時間，若需要改期也會提供額外的面試名額。

