美國在地團隊直接操盤！聯博非投等債主動式ETF 00984D 今掛牌

聯博00984D掛盤上市。資料照



聯博投信旗下首檔非投資等級債券主動式ETF於今(4)日正式掛牌上市！00984D以非投等債中違約率相對較低的BB與B級為布局核心，並精選具收益潛力的CCC級企業債，透過主動且即時的調整策略，力求在評價水準升高、地緣政治風險升溫的2026年，較被動式ETF提升趨吉避凶的操作彈性與機會。

聯博投信董事長翁振國表示，聯博投信是台灣最大的主動非投資等級債券基金公司1，更連續2024、2025兩年獲得台灣最佳債券管理公司大獎2，債券管理實力有目共睹。作為第一家在台發行非投資等級債券主動式ETF的外商資產管理公司，聯博投信結合集團深厚的債券管理經驗與研究資源，透過主動投資策略精選標的並控管風險，期望在景氣循環變化與利率波動環境下，持續為投資人掌握非投等債市場的收益機會。

廣告 廣告

在AI浪潮推升下，去年以來台、美股市持續創下新高。然而，隨著整體經濟與企業基本面走緩、股市基期墊高，投資人將資產高度集中於股市的風險也同步上升。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，預期今年美國經濟放緩，聯準會降息趨勢不變，債券具備降低整體投資組合波動、提供相對穩定現金流的特性，可望在今年發揮配置效益，其中尤為看好非投資等級債券的表現機會。

鍾郁婕進一步說明，非投等債具備三大投資優勢。第一，歷史經驗顯示，當美國經濟介於0%-2%的低速成長時，非投等債報酬表現達8.5%，優於美股的5.8%3。第二，過去25年來，非投等債以相對較低的波動，創造類似股票的報酬潛力。以美國非投等債為例，其報酬率約為美股的8成，但波動度僅約6成4。第三，儘管景氣走弱，非投等債的體質已較以往更為健全，BB級佔比提升、CCC級及以下佔比減少，違約率亦維持在歷史相對低檔。透過主動式ETF選債，更有機會避開較高違約風險的債券，發掘受限追蹤指標而無法納入的「遺珠」，進而提升整體報酬表現的可能性。

00984D以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦違約率較低的 BB 及 B 級非投等債。透過高彈性的主動式選債策略，投資團隊可不受指數限制，依市況靈活調整布局，並配置多元產業，或酌量納入投資等級債券或公債，以強化分散風險。

此外，00984D由美國在地團隊直接操盤，零時差掌握市場動態，不僅能即時參與新債發行，也能在美國債市交易最活絡時間進行交易，掌握價格先機。

在產業分布方面，目前主要聚焦在消費、金融、能源、通訊等產業，並以大型、全球型企業為主。以銀行業為例，配置偏好大型、國家級銀行，因其更具備應對經濟放緩的韌性，且相較非金融業仍具相對便宜的評價。投資範圍亦涵蓋全球最大租車公司之一、大型運輸設備製造商、全球最大硬碟製造商之一、美國最大辦公室用品商之一、全球最大串流平台之一等具規模與競爭力的企業，透過跨產業、跨區域的多元配置，擴大收益機會。

面對2026年景氣循環與利率路徑仍具不確定性，00984D透過主動選債與即時調整機制，期望協助投資人在追求收益的同時，兼顧風險控管與投資組合的穩健性，為全年投資布局增添更具彈性的收益選項。

更多太報報導

輝達股價近期卡卡? 謝金河：看起來中國AI沒有贏美國AI！

要看懂川普關稅戲法！謝金河:國民黨智庫訪中可能會有後座力

2百萬受益人 同搭0050兆元派對！ 躍居30世代核心投資、經理費將再降0.05%