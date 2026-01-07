美國在大西洋攔截2艘「影子船隊」油輪！對委內瑞拉加強封鎖

更名為「馬里內拉號」的超大型原油運輸船（VLCC）「貝拉1號」（Bella 1）。（圖／翻攝自MarineTraffic）

美國於7日在大西洋扣押了2艘與委內瑞拉有關的油輪，其中1艘懸掛俄羅斯國旗。此舉是美國總統川普（Donald Trump）強勢推動其「主導美洲石油流向」政策的一部分，目標是迫使委內瑞拉的社會主義政府轉而成為美國的盟友。

據《路透社》報導，在3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動軍事突襲並非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，美國正進一步針對往返該南美國家的受制裁船舶進行封鎖。據悉，委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）的成員之一。

白宮同時表示，計畫撤銷川普1.0在2019年對委內瑞拉石油實施的部分制裁措施。官員補充，1場橫跨大西洋、歷時數週的追逐行動，於7日清晨畫下句點。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）與美軍特種部隊持司法扣押令，成功攔截原油油輪「馬里內拉號」（Marinera）。該船上月曾拒絕登檢，隨後改掛俄羅斯國旗。

美國這次的行動獲得英國皇家空軍（Royal Air Force）及1艘英國軍艦支援。英國國防大臣希利（John Healey）表示，這是「全球打擊規避制裁行為努力的一部分。」

由於附近有俄羅斯潛艦與船隻，此次扣押行動也增加了與俄羅斯發生更大對峙的風險。俄羅斯已因烏克蘭戰爭與西方嚴重對立，並譴責美國在委內瑞拉問題上的行動。克里姆林宮（Kremlin）在俄羅斯公共假日期間，未回應相關置評請求。對此，美國副總統范斯（JD Vance）也在預錄並即將於《福斯新聞》播出的訪談中表示：「那是1艘假的俄羅斯油輪。他們基本上是假裝成俄羅斯油輪，試圖藉此規避制裁體系。」

同樣在7日稍早，美國海岸防衛隊在南美洲東北海岸附近，攔截另1艘載有委內瑞拉原油、懸掛巴拿馬國旗的油輪「M索菲亞號」（M Sophia）。美方官員表示，這是近幾週來的第4次扣押行動。根據國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）的紀錄，該油輪當時已滿載原油。美國指出，「馬里內拉號」原名為「貝拉一號」（Bella-1），雖未裝載原油，但與「M索菲亞號」同屬1支「影子船隊」，專門用來運輸來自委內瑞拉與伊朗的受制裁石油。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在聲明中表示：「唯一被允許的海上能源運輸，必須符合美國法律與國家安全。」他補充，透過美國所建立的合法與授權商業管道，委內瑞拉能源部門「擁有無限的經濟潛力。」美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則聲稱，「馬里內拉號」船員曾「試圖瘋狂躲避攔截」，並且「未服從」海岸防衛隊命令，因此將面臨刑事指控。

與此同時，川普政府正推動與委內瑞拉達成協議，試圖將原本供應中國的石油轉向其他市場，並爭取取得價值約20億美元的原油。目前中國是委內瑞拉最大的石油買家。中國外交部發言人毛寧也痛批：「美國公然對委內瑞拉動用武力，並要求委內瑞拉在處置自身石油資源時遵循『美國優先』，這是典型的霸凌行為。」

川普在逮捕並關押馬杜洛後，公開談論要與美國石油公司合作，掌控委內瑞拉龐大的石油儲量。他將馬杜洛描繪成1名與華盛頓對手勾結、從事毒品走私的獨裁者。並於7日在社群媒體上表示，委內瑞拉將利用與美國石油交易的收益，購買美國產品，包括農產品與藥品，「換句話說，委內瑞拉正在承諾，將美國作為其主要的商業夥伴。」

63歲的馬杜洛本週在紐約聯邦法院（New York federal court）戴著手銬出庭，且不承認對毒品相關罪名的指控。此時，馬杜洛所屬的社會主義政黨盟友仍掌控委內瑞拉政權。代理總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）正小心翼翼地平衡與美國的關係。1名熟悉美國政府內部思維的人士透露，羅德里奎茲本人亦在美國制裁名單之列，其海外金融資產已被視為潛在施壓槓桿。

此前，川普曾在6日表示，美國將精煉並出售多達5,000萬桶因制裁而滯留在委內瑞拉的原油。這是他振興這個全球最大儲量石油國家的長期衰退產業的第一步。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）於7日表示，為促成川普所描述的交易，美國正「選擇性撤銷對委內瑞拉石油的制裁。」

美國國務卿盧比歐則稱：「我們將接收3,000萬到5,000萬桶石油，並以市場價格出售，而不是委內瑞拉過去被迫接受的折扣價。」對此，PDVSA於7日證實，他們正與美國進行談判，並表示桌面上的條件是「完全符合法律、透明，且對雙方有利的純商業交易。」由於市場預期川普計畫將釋放更多供應，全球原油價格應聲下跌。

報導補充，中國、俄羅斯及委內瑞拉的左翼盟友，皆譴責美國為逮捕馬杜洛而發動的行動，該行動造成數十名委內瑞拉人喪生。美國盟友同樣對綁架1名外國元首所樹立的極端先例深感不安。川普則威脅，未來可能在墨西哥及格陵蘭，採取更多行動以推進美國利益。

