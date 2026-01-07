美國在大西洋攔截2艘「影子船隊」油輪！對委內瑞拉加強封鎖
美國於7日在大西洋扣押了2艘與委內瑞拉有關的油輪，其中1艘懸掛俄羅斯國旗。此舉是美國總統川普（Donald Trump）強勢推動其「主導美洲石油流向」政策的一部分，目標是迫使委內瑞拉的社會主義政府轉而成為美國的盟友。
據《路透社》報導，在3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動軍事突襲並非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，美國正進一步針對往返該南美國家的受制裁船舶進行封鎖。據悉，委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）的成員之一。
白宮同時表示，計畫撤銷川普1.0在2019年對委內瑞拉石油實施的部分制裁措施。官員補充，1場橫跨大西洋、歷時數週的追逐行動，於7日清晨畫下句點。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）與美軍特種部隊持司法扣押令，成功攔截原油油輪「馬里內拉號」（Marinera）。該船上月曾拒絕登檢，隨後改掛俄羅斯國旗。
美國這次的行動獲得英國皇家空軍（Royal Air Force）及1艘英國軍艦支援。英國國防大臣希利（John Healey）表示，這是「全球打擊規避制裁行為努力的一部分。」
由於附近有俄羅斯潛艦與船隻，此次扣押行動也增加了與俄羅斯發生更大對峙的風險。俄羅斯已因烏克蘭戰爭與西方嚴重對立，並譴責美國在委內瑞拉問題上的行動。克里姆林宮（Kremlin）在俄羅斯公共假日期間，未回應相關置評請求。對此，美國副總統范斯（JD Vance）也在預錄並即將於《福斯新聞》播出的訪談中表示：「那是1艘假的俄羅斯油輪。他們基本上是假裝成俄羅斯油輪，試圖藉此規避制裁體系。」
同樣在7日稍早，美國海岸防衛隊在南美洲東北海岸附近，攔截另1艘載有委內瑞拉原油、懸掛巴拿馬國旗的油輪「M索菲亞號」（M Sophia）。美方官員表示，這是近幾週來的第4次扣押行動。根據國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）的紀錄，該油輪當時已滿載原油。美國指出，「馬里內拉號」原名為「貝拉一號」（Bella-1），雖未裝載原油，但與「M索菲亞號」同屬1支「影子船隊」，專門用來運輸來自委內瑞拉與伊朗的受制裁石油。
白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在聲明中表示：「唯一被允許的海上能源運輸，必須符合美國法律與國家安全。」他補充，透過美國所建立的合法與授權商業管道，委內瑞拉能源部門「擁有無限的經濟潛力。」美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則聲稱，「馬里內拉號」船員曾「試圖瘋狂躲避攔截」，並且「未服從」海岸防衛隊命令，因此將面臨刑事指控。
與此同時，川普政府正推動與委內瑞拉達成協議，試圖將原本供應中國的石油轉向其他市場，並爭取取得價值約20億美元的原油。目前中國是委內瑞拉最大的石油買家。中國外交部發言人毛寧也痛批：「美國公然對委內瑞拉動用武力，並要求委內瑞拉在處置自身石油資源時遵循『美國優先』，這是典型的霸凌行為。」
川普在逮捕並關押馬杜洛後，公開談論要與美國石油公司合作，掌控委內瑞拉龐大的石油儲量。他將馬杜洛描繪成1名與華盛頓對手勾結、從事毒品走私的獨裁者。並於7日在社群媒體上表示，委內瑞拉將利用與美國石油交易的收益，購買美國產品，包括農產品與藥品，「換句話說，委內瑞拉正在承諾，將美國作為其主要的商業夥伴。」
63歲的馬杜洛本週在紐約聯邦法院（New York federal court）戴著手銬出庭，且不承認對毒品相關罪名的指控。此時，馬杜洛所屬的社會主義政黨盟友仍掌控委內瑞拉政權。代理總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）正小心翼翼地平衡與美國的關係。1名熟悉美國政府內部思維的人士透露，羅德里奎茲本人亦在美國制裁名單之列，其海外金融資產已被視為潛在施壓槓桿。
此前，川普曾在6日表示，美國將精煉並出售多達5,000萬桶因制裁而滯留在委內瑞拉的原油。這是他振興這個全球最大儲量石油國家的長期衰退產業的第一步。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）於7日表示，為促成川普所描述的交易，美國正「選擇性撤銷對委內瑞拉石油的制裁。」
美國國務卿盧比歐則稱：「我們將接收3,000萬到5,000萬桶石油，並以市場價格出售，而不是委內瑞拉過去被迫接受的折扣價。」對此，PDVSA於7日證實，他們正與美國進行談判，並表示桌面上的條件是「完全符合法律、透明，且對雙方有利的純商業交易。」由於市場預期川普計畫將釋放更多供應，全球原油價格應聲下跌。
報導補充，中國、俄羅斯及委內瑞拉的左翼盟友，皆譴責美國為逮捕馬杜洛而發動的行動，該行動造成數十名委內瑞拉人喪生。美國盟友同樣對綁架1名外國元首所樹立的極端先例深感不安。川普則威脅，未來可能在墨西哥及格陵蘭，採取更多行動以推進美國利益。
看更多 CTWANT 文章
白色巨塔4／3神外醫師放任無照廠商執刀 中榮態度急轉：依法辦理
新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死
白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了
其他人也在看
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 180
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 30
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 80
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 460
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 76
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 18
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 299
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 165
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 1 天前 ・ 130
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 17 小時前 ・ 99
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 43
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 32
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 14
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 12
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 15 小時前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 26
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 5
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4