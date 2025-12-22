美國在委內瑞拉扣押赴中國油輪 北京強烈抗議「侵犯主權」

2025年12月20日，一架美國軍用直升機在委內瑞拉近海飛越懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」油輪上空。美國國土安全部／路透社



美國川普政府正在對委內瑞拉的馬杜洛政權撒下包圍網，已經查扣2艘遭到制裁、非法運送委內瑞拉原油的油輪，其中一艘運送前往中國的原油。中國外交部週一（22日）對此表示強烈抗議，指控美方違反國際法侵犯他國主權。

在週一下午的中國外交部例行記者會中，有記者提問，美國國土安全部已經證實，美國海岸防衛隊已經在當地時間上週六（20日）扣押一艘遭到美國列上制裁名單的「影子船隊」油輪，中方有何評論？

中國外交部發言人林劍說：「美方隨意扣押他國船隻行徑嚴重違反國際法。中方一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對一切單邊霸凌行徑。」

他補充說：「委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。」

中國是委內瑞拉重要的國際盟友之一。由委內瑞拉制裁船隊運出的原油，大多數都前往東亞，也就是進入中國。委內瑞拉與同樣遭受制裁的俄羅斯、伊朗一樣，利用不斷轉換登記的暗影船隊，運送原油出口，規避美國財政度的制裁。

上週六，美國扣押的油輪是懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」（Centuries），原本載運180萬桶原油要前往中國。美方指控這艘船以懸掛假旗的行為多次偽裝成其他船隻運送遭制裁的委內瑞拉原油。英國廣播公司（BBC）報導，這艘船也曾懸掛希臘以及賴比瑞亞國旗出航。

