美國在阿拉斯加發現石墨礦脈與稀土 可望大幅減少對中國倚賴

[Newtalk新聞] 美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleav）大力促成、川普總統（Donald Trump）加速推進的GraphiteOne計畫，本週宣佈於諾姆（Nome）附近的礦區發現石墨礦脈以及稀土元素。《福斯新聞》（Fox News）指出，此舉預示著美國可以通過川普的「美國能源主導地位」議程，對中國共產黨採取進一步行動。

報導指出，此前北京曾佔據這些領域90%的產量。根據國際能源總署預測，截至2024年，美國對稀土元素和石墨的進口依賴度至少高達93%。電池、再生能源技術、光纖、照明設備、磁鐵以及手機和平板電腦等消費性電子產品都依賴稀土元素（REE），這通常使美國在製造業方面處於劣勢——根據PRNewswire報道，中國2024年對磁鐵相關稀土元素的出口限制更是加劇了這一劣勢。

GraphiteOne總裁休斯頓（Anthony Huston）表示，在阿拉斯加州諾姆的發現證明了石墨溪礦址存在「真正意義上的世代級礦藏」。該礦址的部分材料將運往俄亥俄州一家先進的石墨和電池負極材料工廠。

中國至今仍掌握全球逾六成稀土產量與九成精煉能力，獨有的萃取與磁體製程技術更被業界視為全球領先。 圖:翻攝自觀察者網

休斯頓確認了兩種符合《國防生產法》規定的材料的存在，並表示，鑑於「我們計劃中的完整石墨材料供應鏈具有穩健的經濟效益，石墨溪礦址稀土元素的存在表明，將其作為石墨生產的副產品進行回收將最大限度地提高其價值。」

已發現的稀土元素包括釹、镨、鏑和铽，以及含有石榴石礦床的礦石。該礦址的首席地質學家指出，石榴石能夠將某些稀土元素吸收到其礦物結構中。

阿拉斯加州州長鄧利維今年稍早在州情咨文中，讚許GraphiteOne計畫是北美最大的相關計畫，並鼓勵該計畫在州政府和美國聯邦政府的支持下繼續推進。

休斯頓表示，鄧利維州長正確地認識到阿拉斯加作為美國重要的金屬和礦產資源來源地所發揮的作用，它「正在改變21世紀」，並使美國減少倚賴某些令人擔憂的外國資源。

