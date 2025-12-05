美國地質局發布5.9地震警報又秒撤！改口「未發生」

美國地質調查局（USGS）於當地時間4日上午傳出內華達州戴頓（Dayton）地震警報，但隨後緊急取消。（示意圖／翻攝自Pixabay）





美國地質調查局（USGS）於當地時間4日上午傳出內華達州戴頓（Dayton）地震警報，但隨後緊急取消，並證實當地並未發生任何地震，對此，引起網友質疑與猜測原因。

根據最初的警報，USGS稱戴頓附近於上午8點06分發生芮氏規模5.9的地震，隨即在當地引發恐慌，甚至有網友表示，連在搭乘飛機連接Wi-Fi時都收到了警報通知。

在警報發出不久後，USGS便刪除所有相關資訊，並透過官方社群平台X發表貼文澄清表示，「原本於8點06分發布的地震警報已取消，內華達州卡森市附近並未發生規模5.9地震，我們正在調查警報發布的原因，如有更多資訊，我們將及時發布。」

儘管如此，這起事件仍在網路上引發熱烈討論，許多網友質疑警報系統為何會出錯，並表示，「上班時嚇得我心臟病發作」、「這是預期事件嗎？」、「或許是從軍事基地進行的地下發射？」、「核試驗？」、「你不知道為什麼會發出警報？真的嗎？誰還會相信你？」、「你們發布了錯誤警報，而且還是規模5.9？」。

