美國填補兩棲航空戰力缺口 擬租水陸兩用機部署印太

US-2。 圖：翻攝自@chi_ka_na

美國《國防授權法》（ NDAA ）近期完成立法，其中一項條文引發軍事觀察界關注。依據法案內容，美國國防部長可會同海軍部長與美國印太司令（ INDOPACOM ）司令，在印太司令部責任區內推動一項試辦計畫，授權由承包商操作商用兩棲飛機，供作戰司令部及國防部相關單位進行任務調度。該計畫須建立任務申請與裁決機制，並於法案生效後 3 年期滿終止。

外媒指出，該條文在 NDAA 草案階段即已引起注意，但在法案通過前後，印太司令部與五角大廈均未對外說明細節。報導認為，這項低調處理與條文本身並不涉及高度機密形成對比。

依目前公開資訊研判，該計畫主要目標在補足美軍於太平洋地區的能力缺口，尤其是戰時與平時的搜救任務，以及對偏遠島嶼的輕量化後勤支援。報導指出，美軍長期缺乏可在遼闊太平洋「隨處起降」的水上飛機能力，已成為面對中國時的結構性弱點。

過去，美方曾嘗試發展加裝浮筒的特戰 MC-130J 作為解方，但相關計畫已於 2024 年遭到終止。相較之下，中國持續投資兩棲飛機，日本也維持一支以搜救為主、兼具遠洋運用能力的 ShinMaywa US-2 機隊。報導指出，若衝突爆發，美國將面臨近百年來最嚴峻的遠征型作戰環境。

MC130J 運輸機。 圖：翻攝自@Scalebuilder

報導特別強調戰鬥搜救的重要性。太平洋戰區距離遼闊，即便在平時，飛機因故墜海的救援行動也可能耗時甚久；戰時威脅更可能來自數千公里外。固定翼飛機可投放補給，卻無法回收人員；艦艇與直升機、傾轉旋翼機在航程與部署上亦受限制。水上飛機則可低空飛行、快速抵達，並在海況允許下直接降落救援，被視為兼具速度與完整性的解決方案。

此外，兩棲飛機亦有助於支援美軍分散式島嶼作戰。報導指出，部分任務僅需運送重量不高的零件，卻動用大型運輸機，若由小型兩棲飛機執行，將可釋放大型機隊能量，以因應高強度衝突需求。

在機型選項方面，外媒分析，目前可行方案有限。US-2 被認為最符合需求，但造價高昂、數量有限； CL-415 Super Scooper 則為成熟但能力較低的替代方案，且主要投入森林滅火任務。報導指出，印太司令部選擇以承包商模式試水溫，可降低風險、快速補上部分能力，但也引發是否已無時間等待的爭論。

