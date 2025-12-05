美國壓力下 普丁與莫迪商討貿易、國防合作

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)訪問印度，他今天(5日)與印度總理莫迪(Narendra Modi)會晤並舉行雙邊會談，強化俄印關係。

在美國推動烏克蘭和平計畫之際，俄印雙邊會談時機十分關鍵，這場會面考驗新德里在莫斯科與華盛頓之間的平衡能力。

普丁專機4日抵達新德里，莫迪親自迎接，並且「熊抱」普丁，兩人熱烈握手，熱情接待普丁訪問印度。

根據參與俄印峰會的印度官員指出，峰會議題包括國防、能源和勞工。

印度歷來一直與俄羅斯維持深厚的關係，分析指出，普丁訪印可能會帶給歐盟、美國壓力；同時，可能也會危及美印之間正在進行的貿易談判。

因為新德里向俄羅斯購買石油，美國總統川普(Donald Trump)8月將對印度的關稅提高至50%。印度是俄羅斯第二大石油進口國，第一名則是中國。美國10月制裁俄羅斯石油巨頭公司，當時印度官員表示，新德里一向遵守國際制裁規範，在採購俄羅斯石油上也同樣遵守規定。

印度與美國預定在今年秋天前完成第一階段貿易協議，但在雙方關係緊張之際，談判進展有限。同時，印度與歐盟的貿易協定談判也進入最後階段。

與普丁會面時，莫迪可能會要求俄羅斯盡快交付兩套S-400型地對空飛彈系統。根據2018年一項54億美元的合約，印度已經收到3套S-400型地對空飛彈系統，其餘部分延遲交貨則是歸因於俄烏戰爭導致供應鏈中斷。

俄印5日將簽訂一項協定促進雙邊軍事合作、聯合軍事演習、軍艦停靠、災害救援和後勤支援等。雙邊會談預計也會討論到印度俄製蘇愷-30MKI戰鬥機升級問題，以及加快腳步交付關鍵軍用零件。

此外，會談也會觸及俄印貿易問題，俄羅斯與印度的貿易額至3月為止的會計年度，兩國貿易額達到687億美元，目標希望2030年前增加至1000億美元。不過，印度與俄羅斯的貿易嚴重向俄羅斯傾斜，印度面臨龐大的貿易逆差，印度希望透過擴大出口縮短差距。

印度希望對俄羅斯擴大出口，如藥品、農產品、紡織等，並希望取消非關稅貿易障礙；新德里也正爭取莫斯科長期供應化肥。

另一個俄印談判會觸及的領域是印度技術勞工赴俄羅斯工作的安全與規範。

普丁上一次訪問印度是在2021年，莫迪去年才訪問莫斯科；普丁與莫迪今年9月才在中國舉辦的上海合作組織峰會上會面。(編輯：陳士廉)

