美國外交大清洗 川普全球撤換近30名大使代表

美國總統川普(Donald Trump)的政府正從大使和其他高階使館職位上召回近30名職業外交官，並啟用被認為完全支持普總統「美國優先」(America First)政策的人員，以重塑美國在海外的外交姿態。

據2位國務院官員表示，至少29個國家的外交使團首長上週收到通知，他們的任期將於明年1月結束。這2位官員在討論內部人員變動時拒絕透露姓名。

他們所有人都是在拜登(Joe Biden)政府時期上任，但在川普第二任期最初數月中一次針對政治任命人員的清洗中倖存了下來。然而，這個情況在17日發生了變化，他們開始收到華盛頓官員的通知，告知他們即將離任。

大使的任期由總統決定，但通常任期為3至4年。這2名官員表示，受這次人事變動影響的人員並未失去其外交職務，但若他們願意，可以返回華府接受其他任命。

國務院拒絕就受影響的具體人數以及哪些大使受影響置評，但為此次人事變動辯護，稱這是「任何一屆政府的標準程序」。國務院指出，大使是「總統的個人代表，總統有權確保他在這些國家擁有能夠推進美國優先議程的人員」。

非洲是受這項舉措影響最大的洲，有13個國家的大使遭到撤換：蒲隆地(Burundi)、喀麥隆(Cameroon)、維德角(Cape Verde)、加彭(Gabon)、象牙海岸(Ivory Coast)、馬達加斯加(Madagascar)、模里西斯(Mauritius)、尼日(Niger)、奈及利亞(Nigeria)、盧安達(Rwanda)、塞內加爾(Senegal)和烏干達(Uganda)。

影響第二大的是亞洲，有6個國家的大使將變動：斐濟(Fiji)、寮國(Laos)、馬紹爾群島(Marshall Islands)、巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)、菲律賓和越南。

4個歐洲國家(亞美尼亞、北馬其頓、蒙特內哥羅和斯洛伐克)受到了影響；中東(阿爾及利亞和埃及)、南亞與中亞(尼泊爾和斯里蘭卡)以及西半球(瓜地馬拉和蘇里南)地區則各有2個國家。

政治新聞網POLITICO率先報導了這次大使召回變動，這已經引發部分國會議員和代表美國外交人員工會的關切。