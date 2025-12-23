美國外交體系大換血！召回近30位外交官 支持「美國優先者」獲派駐外機會大增

美國國務院召回海外近30位外交官，改由「全力支持美國優先」者接任。

美聯社報導，美國川普政府，為了重塑美國外交布局，要求國務院召回大使及其他使館高階職務的近30位職業外交官，改為被認為全力支持川普「美國優先」政策的人員接任。（葉柏毅報導）

報導說，根據兩名要求匿名的國務院官員表示，至少29個國家的使領館官員，在上星期已經接到國務院通知，指出他們的任期，將在明年1月結束。

報導指出，這些外交官都是在美國前總統拜登政府期間，派駐海外使領館，並在美國總統川普第2任期中得以續任；不過他們的幸運，並沒有維持太久，他們終究還是被川普政府給換掉，由全力支持川普「美國優先」理念者接任。

美國駐外大使依總統意志派任，通常任期為3到4年；不過國務院指出，這次受影響人員，並不會失去外交官資格；只要有意願，他們都將回華盛頓轉任其他職務。國務院強調，這次外交官換血，是「任何一屆政府都會有的標準程序」，並強調大使是「總統對外國的個人代表，總統有權確保在這些國家中，有推動美國優先政策的人選」。