美國多家連鎖咖啡店聲請破產！2關鍵因素曝光
受全球供應有限影響，造成咖啡豆進口成本上漲，價格不再有利於競爭，不少美國連鎖咖啡店都發出破產預警，就連星巴克也在9月左右宣布，將裁撤900名員工以及關閉北美約1%的門市，對此，外媒報導指出，為何咖啡店會無法撐下去，其實跟2種關鍵因素有關。
根據《BUSINESS INSIDER》、《Newsweek》報導，過去一年咖啡價格上漲了約19%，遠遠超過通膨水準。此外，惡劣天氣影響了作物產量，限制了越南和巴西等主要生產國的供應，造成全球供應鏈受限，加上受關稅政策影響，美國對生產國徵收的新關稅，增加了進口商和企業的成本，也讓這些咖啡店經營挑戰倍增。
受銷售額下降影響，美國星巴克公司表示，將裁撤900名員工以及關閉北美約1%的門市。不僅是星巴克，在上週左右，在佛羅里達州擁有8家分店的「混合咖啡和雞尾酒（The Blend Coffee and Cocktails）」咖啡店也向佛州中區法院聲請破產保護。此外，根據《Washington Business Journal》報導，指南針咖啡（Compass Coffee）的律師警告，由於該店目前正與一家烘焙廠的房東持續發生租金糾紛，訴訟文件顯示，指南針咖啡已拖欠超過100萬美元（約為3106萬新台幣）的租金，可能將被迫聲請破產。
由於飽受雙重衝擊，不少咖啡店都紛紛聲請破產。為了挽回頹勢，在今年10月下旬，民主黨參議員凱薩琳・柯爾特斯・馬斯托（Catherine Cortez Masto）與肯塔基州共和黨參議員蘭德・保羅（Rand Paul）共同提出《禁止咖啡稅法案》（No Coffee Tax Act），該法案旨在「廢除總統川普對咖啡加徵的關稅」，希望能進一步降低消費者的成本。
