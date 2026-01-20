美國大主教嚴批外交政策 強調武力僅能是最後手段
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國天主教3名大主教，今天嚴詞批評華府對外政策方向，表示美國「對抗世界邪惡時的道德角色」正受質疑，軍事行動僅能是極端的最後手段。
路透社報導，位階最高的大主教們以罕見的聯合聲明寫道，「步入2026年，美國正展開自冷戰結束以來，對其在全球行動背後的道德基礎，最深切且深遠的省思與辯論。」
這份聲明由3名樞機主教聯名，分別是芝加哥教區的庫皮敕（Blase Cupich）、華盛頓教區的麥可勞（Robert McElroy）以及紐瓦克教區的杜賓（Joseph Tobin）。聲明中呼應教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月初在梵蒂岡以嚴詞痛斥的世界「戰爭狂熱」。
教宗良十四世是第一位美國教宗，他先前曾批評美國總統川普的政策，尤其是在移民議題方面。
大主教們引述委內瑞拉近來局勢、俄羅斯在烏克蘭的戰爭，以及川普政府對格陵蘭的威脅，表示各國的自決權似乎「脆弱不堪」。
這些神職人員說，「委內瑞拉、烏克蘭以及格陵蘭的事件，引發有關軍事力量使用與和平意義的基本問題。」
這份聯合聲明並未直接點名川普。白宮也未立即對評論請求作出回應。
大主教們表示美國需要一套「真正具備道德基礎的外交政策」，他們反對將「戰爭作為追求狹隘國家利益的手段」，並指出「軍事行動必須被視為極端情況下的最後手段，而非國家政策的常態工具」。（編譯：屈享平）1150120
其他人也在看
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 21 小時前 ・ 220
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 65
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 759
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 121
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 115
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 19 小時前 ・ 38
台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行
國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 57
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 28
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，桃園部分則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日回應，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選。民視 ・ 1 天前 ・ 5
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
點名「德意志」僅剩兩活棋 凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園
凌濤指出，民進黨台南市長初選，陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，現有賴系參與人民調不見起色，結...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
幕後／初選贏了、整合才要開始 民進黨南二都隱憂漸浮現
民進黨高雄、台南市長初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃出線。新潮流重新拿下高雄，過去由高雄市長陳其邁主導系統將重組，新系與湧言會的角力也將是觀察重點，而陳亭妃積極邀約林俊憲卻被給軟釘子，整合之路剛開始就受挫，未來如何撕下對手貼上的「背骨」標籤，消弭黨內裂痕，真正的考驗才開始。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 22
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠為反停砍年金聲請釋憲 藍主張：為落實公教人員信賴保護
行政院、考試院、民進黨立法院黨團針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。國民黨團19日強烈譴責並指出，年金改革不是製造世代對立，停砍年金修法是為了落實對公教人員的「信賴保護」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6