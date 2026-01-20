美國大主教嚴批外交政策 強調武力僅能是最後手段

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國天主教3名大主教，今天嚴詞批評華府對外政策方向，表示美國「對抗世界邪惡時的道德角色」正受質疑，軍事行動僅能是極端的最後手段。

路透社報導，位階最高的大主教們以罕見的聯合聲明寫道，「步入2026年，美國正展開自冷戰結束以來，對其在全球行動背後的道德基礎，最深切且深遠的省思與辯論。」

這份聲明由3名樞機主教聯名，分別是芝加哥教區的庫皮敕（Blase Cupich）、華盛頓教區的麥可勞（Robert McElroy）以及紐瓦克教區的杜賓（Joseph Tobin）。聲明中呼應教宗良十四世（Pope Leo XIV）本月初在梵蒂岡以嚴詞痛斥的世界「戰爭狂熱」。

教宗良十四世是第一位美國教宗，他先前曾批評美國總統川普的政策，尤其是在移民議題方面。

大主教們引述委內瑞拉近來局勢、俄羅斯在烏克蘭的戰爭，以及川普政府對格陵蘭的威脅，表示各國的自決權似乎「脆弱不堪」。

這些神職人員說，「委內瑞拉、烏克蘭以及格陵蘭的事件，引發有關軍事力量使用與和平意義的基本問題。」

這份聯合聲明並未直接點名川普。白宮也未立即對評論請求作出回應。

大主教們表示美國需要一套「真正具備道德基礎的外交政策」，他們反對將「戰爭作為追求狹隘國家利益的手段」，並指出「軍事行動必須被視為極端情況下的最後手段，而非國家政策的常態工具」。（編譯：屈享平）1150120