美國大幅調整兒童疫苗政策 建議接種項目減少

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普政府今天大幅修訂美國兒童疫苗接種計畫，推翻多年來以科學證據為基礎、透過例行接種降低疾病風險的方針，例如今後不再建議所有孩童都需施打流感、A型和B型肝炎疫苗。

法新社報導，這項重大變革意味著美國當局將不再建議所有孩童都必須接種輪狀病毒及流感等疾病的疫苗。這項新政是由小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任部長的美國衛生部宣布，他長期以來一直對疫苗持懷疑態度。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今後將僅建議高風險族群或家長與醫生認為有需要的孩童，施打預防上述疾病以及A型肝炎、B型肝炎、腦膜炎球菌的疫苗，而非採取普遍接種做法。

美國疾管中心早於去年就已對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採用這項建議。

根據美國疾管中心，2024年底時建議所有孩童接種17種疫苗，但現在已減至11種。

川普（Donald Trump）讚揚了這些改革。他上月並指示衛生官員比較美國與其他同類國家的疫苗接種計畫。

他們特別關注丹麥，最新美國建議如今也更類似丹麥的做法。

然而，醫療及公衛專家嚴厲抨擊這項改革。

美國小兒科學會（AAP）傳染病委員會（Committee on Infectious Diseases）主席歐萊瑞（Sean O'Leary）表示：「美國兒童的疫苗接種計畫，是我們保護孩童免於重大乃至致命疾病的方式中，經過最嚴謹研究的工具之一。」 歐萊瑞向記者強調：「任何關於美國兒童疫苗接種計畫的決策都應奠基於證據、透明度及成熟的科學程序，而非僅憑比較各國或不同醫療體系就做出判斷，卻忽視它們之間的關鍵差異。」（編譯：洪培英）1150106