美國大法官押對注 賭政府重新開放拒為糧食券發放爭議站邊
美國聯邦最高法院於11月11日決定延長暫停全額發放補充營養協助計畫（SNAP，俗稱糧食券）補助的命令，此舉使全美約4200萬依賴該計畫購買食品雜貨的民眾面臨持續不確定性。該命令原定於11月13日午夜到期，目前已導致部分州受益人已領取11月全額補助，其他州則完全未收到款項，另有部分州僅發放部分金額。
目前全美SNAP補助發放情況呈現嚴重不均。某些州已於11月初順利發放全額每月補助，但多數州因聯邦資金中斷而無法執行。賓夕法尼亞州部分地區居民於11月7日收到全額補助，然來自富蘭克林郡的41歲居民吉姆．馬利亞德（Jim Malliard）至11月10日仍未收到任何款項。馬利亞德為全職照顧者，負責照顧失明且今年多次中風的妻子，以及去年因手術引發嚴重併發症的青少年女兒，原本每月領取350美元SNAP補助用於三餐，現因補助暫停，帳戶僅剩10美元，僅能仰賴家中剩餘米飯與泡麵度日。
「最近幾周我經常在深夜反覆計算每一分錢是否正確。」馬利亞德表示，「若說焦慮已成為我過去兩周的主要情緒，實在是太輕描淡寫了。」
大法官們押注政府停擺即將結束
美國參議院已於11月10日通過重新開放聯邦政府的法案，該法案包含補充SNAP資金之條款。眾議院最快可於11月12日進行表決。眾議院議長麥克．強森（Mike Johnson）已要求眾議員返回華盛頓特區，審議由8位民主黨參議員與共和黨達成之協議。若政府重新開張，SNAP計畫預計將恢復運作，然各州恢復全額發放速度不一。倡議團體指出，對於已發放部分補助的州而言，補發剩餘款項可能遭遇系統技術困難。
倡議組織「分享我們的力量」（Share Our Strength）政策分析師卡洛琳．維加（Carolyn Vega）表示：「快速發放全額補助比分次發放部分款項更具可行性。部分州若已發放65%補助，後續補發剩餘35%將增加行政與技術負擔。」
最高法院此舉被視為選擇「阻力最小之路」，避免對下級法院在資金中斷期間是否應維持SNAP全額發放作出明確法律裁定。大法官們押注政府停擺即將結束，故僅延長暫停命令。唯獨大法官凱坦吉．布朗．傑克森（Ketanji Brown Jackson）持反對意見，投票支持繼續發放補助。按慣例，傑克森負責處理羅德島州緊急事務，並於11月7日首次收到川普政府上訴，當時她暫時凍結SNAP發放至11月11日晚間，但反對同僚將凍結期延長。
川普政府於10月後因政府停擺切斷SNAP資金，引發多起訴訟及連串矛盾司法裁決。10月31日，兩位聯邦法官裁定政府至少須提供部分資金，政府最終承諾發放高達65%常規補助。上周其中一位法官要求11月全額資助，政府拒絕，稱此舉將動用保留用於其他緊急狀況之資金。一家上訴法院於11月10日裁定應恢復全額發放，原定11月11日晚間生效，最高法院隨即介入延長禁令。
華府政治僵局亦引發民間互助行動
美國總統川普於11月9日在白宮表示：「看起來我們快要結束停擺了。」惟尚未明確表態是否將簽署重開政府法案。川普政府於11月10日向最高法院提交文件稱：「解決危機之道不在於聯邦法院無合法授權重新分配資源。結束危機之唯一途徑，乃國會重新開放政府。」司法部副檢察總長D．約翰．紹爾（D. John Sauer）於文件中強調。
挑戰SNAP暫停之左翼城市與非營利組織聯盟於11月11日法庭文件中指控：「混亂源自農業部之拖延與頑固態度，而非地方法院試圖減輕對弱勢家庭傷害之努力。」
華府政治僵局亦引發民間互助行動。紐約州卡賽奇地區教師艾希莉．奧克森福德（Ashley Oxenford）本周於自宅前院設置「小型食物銀行」，協助社區內弱勢鄰居。她表示：「我確實把錢花在更愚蠢的事情上過，但總比眼看人為製造的飢餓危機而無動於衷來得有意義。」
責任編輯：許詠翔
