美國大減稅來了！9州2026年起全面降個稅 退稅金額恐創史上新高

[Newtalk新聞] 華府智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）近日發布分析指出，美國將有九個州自 2026 年 1 月 1 日起下調個人所得稅稅率，為部分納稅人提供更多財務緩衝。這波減稅行動被視為疫情期間州政府財政寬裕後的延續效應。

據《大紀元時報》報導，稅務基金會指出，新冠疫情期間，美國各州因獲得大量聯邦援助，財政狀況明顯改善，為推動州層級的個人所得稅減免創造條件。截至今年 10 月，全美已有九個州完全不徵收個人所得稅。

在聯邦層級方面，隨著今年通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）對稅制進行多項調整，分析預估，美國民眾將於 2026 年迎來史上最高的退稅金額，進一步加重減稅政策對家庭財務的影響。

根據稅務基金會整理，以下九個州確定將於 2026 年起下調個人所得稅：

喬治亞州

在共和黨全面掌控州議會與州長職位的情況下，喬治亞州個人所得稅稅率將由 2025 年的 5.19% 降至 2026 年的 5.09%。美國公共廣播電台（NPR）旗下 WABE 電台指出，州政府計畫每年下調 0.10 個百分點，最終降至 4.99%，部分州議員甚至主張全面廢除個人所得稅。

印第安納州

共和黨主導的印第安納州，將依據 2023 年通過的預算案，自 2026 年起把單一稅率個人所得稅由 3% 調降至 2.95%，並預定於 2027 年再降至 2.9%。

肯塔基州

肯塔基州個人所得稅將於 2026 年 1 月 1 日從 4% 降至 3.5%。此舉源自 2022 年立法設置的「觸發機制」，只要州稅收與預算儲備達標，即可逐年減稅。該州目前由共和黨掌控議會，州長則為民主黨人。

密西西比州

密西西比州個人所得稅將從 2025 年的 4.4% 降至 4%，為多年減稅計畫的最後一階段。共和黨州長泰特・里夫斯（Tate Reeves）今年 3 月簽署新法，規劃到 2030 年將稅率降至3%，並保留進一步降至零的可能性。

蒙大拿州

蒙大拿州今年通過稅改法案，將最高邊際稅率由 2026 年的 5.9% 下調至 5.65%，並於 2027 年進一步降至 5.4%，同時擴大最低稅率的適用範圍。該州目前由共和黨全面執政。

內布拉斯加州

共和黨領導的內布拉斯加州，將把現行 5.2% 的個人所得稅率於 2026 年初降至 4.55%，並預計在 2027 年前進一步下調至 3.99%。

北卡羅來納州

北卡州的單一稅率個人所得稅將由 4.25% 降至 3.99%。儘管州長為民主黨人，但州議會由共和黨掌控，減稅方向仍獲推進。

俄亥俄州

俄亥俄州今年通過的主要預算案，為個人所得稅調整鋪路。稅務基金會指出，對於超過 26,050 美元的非商業收入，稅率將由 3.125% 降至 2.75%。該州行政與立法部門皆由共和黨掌控。

俄克拉荷馬州

在共和黨主政下，俄克拉荷馬州最高邊際稅率將自 2026 年起由 4.75% 降至 4.5%。州長今年稍早亦簽署稅改法案，將原本六級的所得稅級距整併為三級。

