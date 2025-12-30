美國大盜劫走1250萬元龍蝦！人間蒸發沒留任何紀錄 FBI出動「抓海鮮」

美國近日發生一起奇異劫案，一批價值約40萬美元（約1250萬新台幣）的活龍蝦在運輸到伊利諾州、明尼蘇達州好市多（Costco）的途中竟神秘失蹤，至今仍下落不明，此案也驚動到聯邦調查局（FBI）介入調查。外媒報導指出，美國境內的組織性貨運竊盜案日益猖獗，專門鎖定鎖定高價值貨物。

負責這批龍蝦運輸的「雷克辛物流公司」執行長雷克辛（Dylan Rexing）指出，龍蝦是在麻薩諸塞州的湯頓市提貨出發，但卻始終沒有抵達目的地，直到查看追蹤系統後，才發現貨物從追蹤系統中離奇消失，也沒留下任何紀錄，因此第一時間向官方通報異常。

​雷克辛表示，此案看起來是由竊盜集團所為，他們冒充合法承運商以在運輸途中攔截貨物，「這在全國各地已是嚴重的大問題」，造成的損失也帶來實質，甚至最終會導致漲價，讓消費者必須付出更多錢。

目前FBI已經針對「龍蝦失竊案」展開調查，但目前尚未鎖定鎖定任何嫌犯。美國政府近年貨物竊盜視為重要威脅，恐影響供應鏈安全，美國國土安全調查局也指出，貨物竊盜每年對美國造成的損失150到350億美元之間的經濟損失，並於今年啟動「沸點行動」，鎖定組織犯罪全國性執法。

